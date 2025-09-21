Inapam: ¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial en 2025?

Al cumplir los 60 años de edad, todos los mexicanos tienen la posibilidad de tramitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) de manera presencial.

Esta se trata de uno de los apoyos más populares para la población de edad avanzada en México, pues a través de la credencial se puede acceder a un gran número de descuentos en productos y servicios.

Entre los beneficios más populares que otorga esta tarjeta, se encuentran los precios especiales en pagos de servicio y acceso gratuito al transporte público.

¿Dónde tramitar la credencial Inapam?

Los módulos de atención del Inapam se pueden encontrar en diferentes puntos del país y para dar con el más cercano a tu domicilio, solo debes ingresar a la siguiente liga: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional .

Dentro del sitio, deberás seleccionar la entidad y el municipio en el que resides, y dar clic en el recuadro de “No soy un robot”, luego da en “Buscar”.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial Inapam?

Para solicitar la credencial Inapam es necesario tener 60 años cumplidos y reunir los siguientes documentos para presentarlos en uno de los módulos del instituto o del Bienestar donde se llevará a cabo el procedimiento:

1. Acta de nacimiento legible.

2. Identificación Oficial Vigente (Credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside(.

3. CURP actualizado.

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

5. Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Persona de Contacto de Emergencia

Requisitos:

1. CURP actualizado.

2. Número telefónico.

