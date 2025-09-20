Inapam: ¿Tarjeta da descuentos extra a adultos mayores en el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025, programado del 13 al 17 de noviembre, es uno de los eventos más esperados por los consumidores en México. Este evento de descuentos y promociones es, desde hace 15 años, una excelente oportunidad para que las personas compren productos y servicios a precios bajos, planear sus gastos navideños, y aprovechar promociones que solo se dan en ese tramo del año. Para los adultos mayores, surge la cuestión sobre si la tarjeta Inapam puede darles descuentos extra durante esta temporada.

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se entrega a las personas mayores de 60 años, y les permite acceder a beneficios que van desde descuentos en transporte público y servicios de salud, hasta promociones en diversos comercios de alimentos y salud. Esta credencial contribuye a mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional, mediante la reducción de precios en necesidades básicas y otras compras.

Siendo un evento de promociones importantes, muchos adultos mayores a menudo se preguntan si su credencial Inapam puede aportar beneficios extra durante estos días de ofertas. Si bien la tarjeta de Inapam les da descuentos en distintas áreas, es fundamental destacar que no existe un programa oficial que la vincule específicamente con las promociones de El Buen Fin . Por eso, ser dueño de una tarjeta de este tipo no asegura descuentos extra en este evento de compras.

Sin embargo, siempre se debe considerar la posibilidad de encontrar comercios que decidan, por iniciativa propia, dar promociones exclusivas para quienes presenten su tarjeta Inapam. Por ello, es importante que los interesados se informen directamente en las tiendas para saber de primera mano si existen ofertas especiales relacionadas con este apoyo.

