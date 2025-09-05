Línea 5 del Cablebús CDMX: ¿Cuántas estaciones tendrá y dónde conectará?

La Ciudad de México se prepara para una nueva etapa en su red de movilidad con la próxima construcción de la Línea 5 del Cablebús , un proyecto que busca transformar el acceso al transporte en zonas del sur poniente de la capital, particularmente en áreas históricamente marginadas.

Con 12 estaciones planificadas, este nuevo sistema de transporte beneficiará directamente a los habitantes de las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y algunas zonas de Benito Juárez , ampliando la cobertura y reduciendo tiempos de traslado en una de las regiones con mayor necesidad de conectividad.

¿Qué ruta tendrá la Línea 5 del Cablebús?

La nueva línea recorrerá de San Bartolo Ameyalco a Mixcoac, abarcando una combinación de 10 estaciones troncales y 2 antenas, según informó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Durante su trayecto, esta línea se integrará con múltiples sistemas de transporte ya existentes, incluyendo:

Metro Línea 7 y Línea 12

Metrobús Línea 3

Trolebús Línea 3 y Línea 13

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

Y una futura línea que conectará Metro Chapultepec con la UAM Xochimilco

¿Cuáles son las colonias que se beneficiarán directamente?

El Cablebús Línea 5 busca ofrecer una solución real de movilidad a comunidades que durante años han estado aisladas del sistema de transporte masivo. Algunas de las colonias que estarán dentro del área de influencia son:

Ampliación Tlacoyaque

Santa Rosa

Lomas de la Era

Torres de Potrero

La Angostura

Tetelpan

Martinica

Santa Lucía

La decisión de llevar esta línea hasta San Bartolo Ameyalco, una de las zonas con mayores niveles de marginación en la CDMX, responde a una visión de movilidad más equitativa. De acuerdo con Semovi, fue la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien impulsó esta expansión para garantizar acceso digno y seguro al transporte público en zonas olvidadas por décadas.

El sistema contará con cabinas monocable con capacidad para 10 personas, y está diseñado para integrarse con rutas alimentadoras sin desplazar a las comunidades locales. El objetivo: ofrecer un transporte rápido, accesible y seguro para miles de personas cada día.

