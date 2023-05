El Presidente Andrés Manuel López Obrador deberá abstenerse de hablar sobre el “Plan C”, así como retirar parcialmente las conferencias matutinas en las que se refiere al tema, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al menos cinco magistrados se pronunciaron a favor del proyecto de la magistrada Janine Otálora, en el que propone un revés a la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que había determinado no aplicar medidas cautelares contra el Presidente.

Aún faltan por pronunciarse dos magistraturas para que se emita la sentencia. Sin embargo, con los cinco votos a favor se alcanza la aprobación del proyecto.

La magistrada propone que el titular del Ejecutivo proceda a eliminar o modificar las publicaciones que contienen los audiovisuales y versiones estenográficas de las conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo.

También se plantea que el Presidente de la República “se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o emitir manifestaciones como las denunciadas, específicamente llamar a votar o no votar por determinados partidos políticos o movimientos electorales, así como expresiones equivalentes. Ni usar recursos públicos en propaganda con fines electorales”.

Anteriormente, la Sala Superior ya consideró que las referencias al “Plan C”, en las que se señala que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, constituyen una vulneración en los actuales procesos electorales locales en el Estado de México y Coahuila de Zaragoza.

Por ello, subrayó que es posible advertir que los hechos denunciados pudieran ser contrarios a las disposiciones constitucionales, en razón de que aparentemente se está solicitando votar por determinados institutos políticos, así como no votar por otras opciones políticas que son de índole electoral y que de ninguna forma pueden ser parte del ejercicio de comunicación de transparencia y rendición de cuentas.

“Por el contrario, estas pudieran afectar la equidad en la contienda electoral o influir en las preferencias de la ciudadanía en el marco de los actuales procesos electorales locales actualmente en curso”, apuntó.

“En el caso del Presidente de la República, al ser, en términos generales, el encargado de ejecutar las políticas públicas aprobadas por el Poder Legislativo y de los asuntos del orden administrativo federal o nacional, tiene deberes, obligaciones y responsabilidades directas e indirectas, además de un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emite y que puedan derivar en una afectación de los principios de imparcialidad y neutralidad”.

EFE

INE aprueba medidas contra AMLO por referirse a elección del Edomex

Al considerar que puede vulnerar la equidad en la contienda en el proceso electoral local, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó implementar medidas contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por manifestarse indebidamente sobre la elección en el Estado de México y los programas sociales.

Por unanimidad, la comisión aprobó una tutela para exhortar al Presidente a que se abstenga de pronunciarse sobre estos temas. Además, se aprobaron medidas para retirar sus declaraciones de la conferencia matutina.

La denuncia fue interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano por vulneración al principio de equidad, uso de programas sociales, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.

La Comisión apuntó que “las manifestaciones allí vertidas, desde una óptica preliminar, son posiblemente de naturaleza electoral, mismas que no tienen cobertura jurídica, toda vez que de manera abierta el denunciado hace pronunciamientos expresos sobre la contienda electoral del Estado de México, que también puede influir en el Estado de Coahuila”.

Advirtió que existe un riesgo real de que la conducta denunciada ocurra nuevamente, ya que el Presidente ha sido conminado por la Comisión de Quejas y Denuncias en al menos tres ocasiones a abstenerse de estas conductas, pero ha continuado con manifestaciones de índole político y electoral de forma reiterada.

En la conferencia matutina del 24 de mayo, el Presidente López Obrador señaló que existía una campaña en medios de comunicación para influir en la elección del Estado de México. Además, hizo mención a los programas sociales que impulsa desde el Gobierno federal.

La consejera Claudia Zavala expuso que hay una posible violación a los principios de neutralidad y equidad, y por tanto, se le debe exhortar a no pronunciarse sobre el tema para evitar un daño a la contienda electoral.

“Nos hemos distanciado en otros momentos, pero creo que se complementan nuestros argumentos en este caso”, dijo.

El consejero Jorge Montaño subrayó que se deben respetar los principios democráticos del proceso electoral, y ante la cercanía de la jornada electoral, las medidas contra el titular del Ejecutivo son procedentes.

“Si bien hemos sido muy respetuosos, incluso hemos tutelado la libertad de expresión, recordemos que también esta libertad no es absoluta”, expresó.

Por su parte, la consejera Rita Bell López apuntó que las expresiones del Presidente encajan en las prohibiciones de los posicionamientos en el periodo electoral local.

El Universal

En 2023 Coahuila y Estado de México celebrarán elecciones ordinarias; elegirán al titular del Ejecutivo. EL INFORMADOR/ Archivo

Telón de fondo

“Plan C”, respuesta a la SCJN

Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral, el Presidente anunció que “ahí viene el Plan C” y acusó que el Poder Judicial no tiene remedio y “está podrido”. “¿Qué es lo que se tiene que hacer?, pues primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución… para reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales, ese es el ‘Plan C’… cuando se vaya a votar se piense que sí se está en contra del clasismo, racismo y corrupción, que se piense a la hora de votar que no sólo sea para el Presidente o Presidenta, parejo… porque que el Congreso es importantísimo”, dijo el mandatario.

Hay bajo riesgo del Popocatépetl para elecciones

Luego de que se contemplara el riesgo en algunos municipios del Estado de México que se encuentran cerca del Volcán Popocatépetl, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aseguraron que las elecciones del 4 de junio se desarrollarán con normalidad.

Los municipios de la Entidad mexiquense que se han considerado de riesgo en caso de una erupción volcánica son Amecameca, Ayapango, Ozumba, Ecatzingo, Atlauta, Chalco, Temamatla, Tenango del Aire, Tlalmanalco, Juchitepec, Cocotitlán, Tepetlixpa y Atlauta.

La Coordinación Nacional de Protección Civil consideró de bajo riesgo la actividad volcánica que se ha mantenido en semáforo Amarillo Fase 3.

Los especialistas consideran que la única afectación técnica es la caída de ceniza que ha afectado hasta el momento las clases presenciales y las actividades al aire libre.

Sin embargo, el miércoles por la tarde, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio informó que al menos 14 mil personas de los distritos 21 de Amecameca y 33 de Chalco podrían tener complicaciones para votar el 4 de junio, durante el día de la elección de gobernadora en el Estado de México, en caso de pasar a Rojo Fase 1 de la actividad del volcán Popocatépetl.

Para seguridad de la población la CNPC y el INE, aseguran estar en un canal permanente de comunicación para notificar alguna situación extraordinaria y prevén una reunión de trabajo para analizar la situación antes, durante y después de la Jornada Electoral por la que se elegirán los gobernadores del Estado de México y Coahuila.



El Universal

Autoridades vigilan el riesgo del volcán Popocatépetl. XINHUA



Habilitan página para ubicar las casillas en Edomex y Coahuila

A una semana de las elecciones locales en el Estado de México y Coahuila, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso a disposición de la población la ubicación de las casillas electorales para que puedan asistir a votar por la renovación de gobernadores en dichas Entidades.

En su página, el instituto habilitó una sección en la que únicamente tendrás que colocar la Entidad en la que vives, así como la sección electoral que se asigna de acuerdo con la localización de tu domicilio, y al ingresar estos datos en el motor de búsqueda te aparecerá la ubicación o coordenadas para que puedas acudir a votar.

En el caso de las personas que, por motivos personales, se encuentren lejos de su domicilio el día de la elección, podrán acudir a las casillas especiales que, de acuerdo con el órgano electoral, se distribuirán una por cada municipio del Estado de México y Coahuila.

El 20 de mayo se comenzó a registrar el voto electrónico para residentes en el extranjero, medio por el que hasta el momento se han contabilizado 445 votos para el Estado de México y 168 para Coahuila. El INE recordó que tienen hasta el 4 de junio a las 6 de la tarde para emitir su voto.

Además de esta modalidad, el INE señaló a la población que pueden registrar su voto vía postal. Este deberá llegar antes del 3 de junio para que sea contado.

La indicación que marca el instituto es doblar el voto de la boleta en tres partes sin remarcar los dobleces, guardarlo en un sobre pequeño del mismo color para garantizar la secrecía del voto.

Asimismo, hizo un llamado a la población en el extranjero para que considere el tiempo de envío. En el caso de Estados Unidos y Canadá, siete días; Europa, Centroamérica y América del Sur, ocho días; y África y Asia, nueve días.

Ya se puede consultar la ubicación de las casillas. EL INFORMADOR/ Archivo



CT