El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló ayer de manera firme que el Gobierno que encabeza no quiere tener “relaciones económicas ni comerciales con Perú” y calificó nuevamente a la mandataria de aquel país, Dina Boluarte, de “usurpadora” del cargo.

López Obrador aprovechó para fustigar a Boluarte y señaló que su aprobación es baja: “debe tener 20 ó 30 por ciento”.

El jueves, el pleno del Congreso peruano declaró persona non grata al Presidente mexicano, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la Presidencia de la Alianza del Pacífico.

La decisión fue tomada con 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones tras haber debatido una moción con ese planteamiento que fue aprobada el lunes pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Dicha Comisión aceptó la moción de rechazo a las declaraciones de López Obrador, planteó al pleno que se le declare persona non grata y que se exhorte a los ministerios del Interior y Exteriores para que “realicen las acciones necesarias” para que “no ingrese al territorio nacional”.

“Si no puedo ir a Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Eso es lo único, y desde luego ver ese pueblo tan bueno, extraordinario. Es mucho pueblo de Perú para tan poco Gobierno”, replicó ayer el gobernante mexicano.

La semana pasada, López Obrador cuestionó el cargo de Boluarte y dijo que debería dejarle “la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo”, quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

Reiteró, además, que México no le entregará la Presidencia de la Alianza del Pacífico “porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú”.

A fines de febrero pasado, el Gobierno de Perú anunció el retiro permanente de su embajador en México y señaló que la relación bilateral quedaba reducida a encargados de negocios, mientras que el Congreso declaró persona non grata al presidente colombiano, Gustavo Petro, y al ex presidente boliviano Evo Morales, en ambos casos por sus críticas y rechazo público al Gobierno de Boluarte.

Comercio entre ambos países es menor a 1% del total nacional

A pesar de las preferencias arancelarias para comerciar bienes agrícolas e industriales que tienen México y Perú, el comercio entre los dos países representó menos de 1% del comercio total de 2022.

Las exportaciones de productos mexicanos que se enviaron al mercado peruano el año pasado ascendieron a un monto de casi mil 222 millones de dólares, lo que representó el 0.32% del total exportado por México, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.

“Los principales productos exportados por México fueron pantallas de televisión, automóviles, vehículos de carga y tractocamiones, minerales de plata y cobre, barras corrugadas de acero, computadoras y electrodomésticos”, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Mientras que las importaciones de productos peruanos en el 2022 fueron de 700 millones de dólares, que equivalen a 0.17% de todo lo que importa nuestro país.

“Los bienes que México importa del Perú son mayoritariamente no tradicionales, siendo los productos más exportados: aceites de petróleo en hidrocarburos, minerales de cobre, paprika, uvas, semillas y cacao en el agro, el calamar en pesca, los plásticos en químicos, y las maderas”, dijo la Cancillería en su página de internet.

Voz del experto

Arlene Ramírez Uresti, especialista en política internacional

La política exterior está deteriorada

La declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador como persona non grata por el Congreso de Perú es un hecho inédito resultado de una postura injerencista, que refleja el deterioro de la política exterior del país, consideraron especialistas en temas internacionales.

La internacionalista Arlene Ramírez Uresti explicó que la declaración de persona non grata implica que el titular del Ejecutivo no pueda asistir a ningún evento o acto de Gobierno en Perú. Además, impediría la firma de cualquier instrumento internacional.

“Era de esperarse con tantos intercambios y retórica de adversidad entre los dos gobiernos y que de alguna forma llega a reiterar el alejamiento diplomático que ya se había visto”, indicó.

Si bien dijo que ninguno de los dos países se ha pronunciado sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas, en este momento se encuentran en el nivel de encargado de negocios.

Mencionó que el Gobierno peruano tiene una agenda interna muy convulsa, lo que ha complicado la situación y consideró que el hecho que detonó la declaración del Presidente como persona non grata fue negarse a entregar a Perú la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que le correspondía asumir este año.

Respecto a la política exterior del país, lamentó que se ha deteriorado esta área en el sexenio. “Creo que es uno de los momentos más complicados que hemos visto. Además, uno de los más lamentables porque tenemos muchos frentes de confrontación abiertos y eso no abona para nada al sentido internacional de México”, señaló.

Aribel Contreras, maestra en Estudios Diplomáticos, señaló que la decisión del Congreso peruano es una respuesta con un tinte político, al considerar que el Mandatario federal es injerencista con los asuntos internos de su país.

En cuanto a las relaciones diplomáticas entre ambos países, indicó que no van a cambiar al menos hasta después de la elección de 2024.

“Es un tache para la diplomacia mexicana. No nos deja bien parados. Y todo por un capricho de querer apoyar a Pedro Castillo, de no entregar la Presidencia de la Alianza del Pacífico y de darle batalla al Gobierno de Dina Boluarte”, expuso.

Recordó que ya son tres personas en esta administración que han sido declaradas non gratas: la ex embajadora de Bolivia, María Teresa Mercado; el ex embajador de Perú, Pablo Monroy, y el Presidente López Obrador.

Dina Boluarte llama “ignorante” al Presidente de México tras anuncio de ruptura económica

La presidente de Perú, Dina Boluarte, respondió ayer a las críticas de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien rompió de manera parcial las relaciones con el país andino, al responder también con un insulto contra el Presidente de México.

“Respecto a las palabras de López Obrador allá en México, un poco haciendo retórica de lo que él dice, mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”, afirmó Boluarte cuando en un acto de Gobierno la prensa le preguntó sobre lo que el Presidente del país mexicano había dicho horas antes.

Horas antes, López Obrador aseguró que “es mucho pueblo de Perú para tan poco Gobierno”.

Además, dijo que el Gobierno que encabeza “no quiere tener relaciones económicas ni comerciales con el Perú” y calificó nuevamente a Boluarte de “usurpadora” del cargo.

Mientras que sobre la entrega de la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, el Mandatario mexicano dijo que se la podría entregar al Gobierno de Chile, pese a que le corresponde a Perú.

“Se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia (de Perú). Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa”, expuso López Obrador en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional.

Y reiteró que “si Chile la entrega al Perú es su asunto, pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en el Perú”.

La presidente de Perú respondió a las declaraciones de López Obrador, llamándolo “ignorante”. EFE

Presidente peruana no acude a Cumbre Sudamericana en Brasil

Perú será el único país de Sudamérica que no estará representado a nivel presidencial en la cumbre regional que se celebrará el próximo martes en Brasilia y que busca volver a impulsar la integración regional, informó ayer el Gobierno brasileño.

La presidente peruana, Dina Boluarte, quien no puede salir del país sin autorización parlamentaria, estará representada en Brasilia por el presidente del Consejo de Ministros, según informó la cancillería brasileña.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha invitado a la cumbre a los mandatarios de los otros once países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

La cumbre tiene como “objetivo principal retomar el diálogo” entre los países de la región, “que no se reúnen hace muchos años”, según explicó la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan.

Brasil desea que este diálogo sirva para discutir la posibilidad de “volver a contar con un mecanismo de integración puramente sudamericano”, que sea “permanente, inclusivo y moderno” que incluye a los doce países de la región, independientemente del color de su Gobierno.

Padovan recalcó que “es muy importante” que el mecanismo de integración no sea “fraccionado”, marcando distancias con organismos impulsados en las últimas décadas como el Prosur o la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), un organismo que está “paralizado”, aunque Brasil y Argentina acaban de volver a integrarse en él.

“El mundo de hoy tampoco es el mundo en el que la Unasur fue concebida. Los desafíos son otros, las visiones del mundo son otras”, dijo la representante de la cancillería brasileña.

La cumbre se desarrollará en un único día, con dos sesiones, una por la mañana en la que todos los presidentes harán un pronunciamiento inicial, y otra por la tarde, que consistirá en un diálogo “informal” entre los gobernantes.

Este formato, sin agenda estructurada, pretende fomentar que los presidentes hagan un intercambio de ideas con total libertad, para identificar los “denominadores comunes” que sirvan de base para retomar el proceso de integración.

Además, los presidentes pretenden abordar la posibilidad de poner en marcha proyectos de cooperación conjuntos, algunos de los cuales se podrían hacer “de forma inmediata”.

Desde que asumió el poder el pasado 1 de enero, Lula se ha puesto como una de sus prioridades retomar la integración latinoamericana y volvió a incorporar a su país en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y en la Unasur, organismos que había abandonado en los últimos años.

