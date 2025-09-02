¿Quién gobierna?

El domingo a las 4:46 de la tarde la presidente Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta de X una fotografía donde se le ve en su oficina, parada y hablando por teléfono -con la cabeza ligeramente inclinada- con el título “Trabajando desde Palacio Nacional” en su primer informe de gobierno, y en la pared de fondo una fotografía tomada el 20 de noviembre de 2006, donde se ve al expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo de Rosario Ibarra de Piedra -entonces senadora- la banda presidencial, el día que AMLO se proclamó en el Zócalo capitalino ‘Presidente legítimo de México’ después de la elección presidencial donde Felipe Calderón resultó vencedor.

Que significativo y profundo mensaje por parte de la presidenta, enviado en su cuenta personal, trabajando en su oficina en su primer informe de gobierno y la imagen de AMLO con la banda presidencial. ¿Fue una casualidad la aparición del expresidente en el preámbulo de mensaje sobre el primer año de gobierno? Por supuesto que no.

Porque un día después -ayer- durante la lectura de su mensaje -que duró 1 hora con 11 minutos- con motivo de la entrega de su primer informe de gobierno -a 11 meses de haber iniciado su administración-, apenas en el sexto párrafo -iniciando su intervención- fue muy enfática al señalar que “Hoy vengo a rendir cuentas, no con palabras vacías, sino con resultados, que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanos y mexicanas. DAMOS CONTINUIDAD y avanzamos SUSTENTADOS EN LA GRAN HAZAÑA del presidente López Obrador, que no sólo separó el poder político del poder económico, sino que, con un nuevo proyecto de justicia social, sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas”.

Y durante el mensaje, a 11 meses de que el expresidente ya se fue y que ya es historia, el nombre de Andrés Manuel López Obrador apareció en cuatro ocasiones. Lo recordó cuando se refirió al sector salud -donde AMLO nos había prometido el mejor sistema de salud del mundo-, al decir “Dando continuidad a las obras iniciadas por el presidente López Obrador, hemos inaugurado 15 hospitales…”. Lo mencionó al hablar de la inversión pública que “no sustituye, sino que complementa y potencia la privada… y en ese marco concluimos obras en el periodo de López Obrador…”, haciendo referencia a la obra Tren Maya. Y habló del ex presidente al dar cuenta de la puesta en operación “que venían del sexenio del presidente López Obrador, cuatro plantas de generación eléctrica…”.

Millones de mexicanos -porque solo 35 millones votaron por Claudia Sheinbaum del universo de casi 90 millones de padrón electoral- que guardaban una esperanza de que la presidenta se ‘desmarcara’ de su antecesor, que ‘pintará su raya’ de quien la designó su sucesora y de que hiciera su propia historia, hoy pueden estar seguros qué no es así. Los hechos hablan por sí solos, aunque más de alguno se pregunta: ¿Quién gobierna?

Usted, ¿qué opina?