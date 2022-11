Este domingo se lleva a cabo la marcha en defensa del INE del Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución donde concluirá con un mitin en donde el orador principal será el expresidente del IFE, José Woldenberg.

Pero a esta marcha que convocaron más de 50 organizaciones también acudieron diferentes políticos como:

-- Marko Cortés, líder nacional del PAN

-- Margarita Zavala, diputada federal

-- Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados

-- Vicente Fox, ex presidente de México

-- Juanito, ex delegado de Iztapalapa

-- José Narro, ex rector de la UNAM

-- Claudia Ruiz Massieu, senadora priista

-- Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

-- Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro

-- Laura Barrera diputada federal del PRI

-- Jorge Triana, diputado del PAN

-- Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón

-- Diódoro Carrasco, ex secretario de Gobernación

-- Miguel Ángel Osorio Chong

-- Luis Felipe Bravo Mena, ex líder nacional del PAN

-- Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro

-- Adriana Dávila, ex diputada federal panista

-- Fernando Belanuzarán, ex diputado federal del PRD

-- Rommel Pacheco, diputado federal del PAN

-- Idelfonso Guajardo, diputado federal del PRI

-- Beatriz Paredes, senadora del PRI

--Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

--Christian Von Roerich, líder de los diputados del PAN en el Congreso de la CDMX

--Héctor Maldonado, diputado de la CDMX del PAN

--Ricardo Rubio, diputado de la CDMX del PAN

--Gabriela Salido, diputada de la CDMX del PAN

--Diego Garrido, diputado de la CDMX del PAN

--Manuel Clouthier, exdiputado federal

--Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán

El Monumento ya está todo listo para recibir a la marcha en defensa del INE que partió del Ángel de la Independencia en punto de las 10:30 de la mañana.

Sobre la explanada principal del Monumento ya se colocó un templete para el único discurso del exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg.

FS