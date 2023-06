La presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Claudia Zavala, subrayó que los aspirantes a la Presidencia deben apegarse a la ley para no caer en actos anticipados de campaña, ya que de confirmarse, se quedarían sin el registro de la candidatura.

En la sesión de ayer, se declararon improcedentes las medidas contra Claudia Sheinbaum; la senadora del PRI, Beatriz Paredes y el diputado del PAN, Santiago Creel por presuntos actos anticipados de campaña.

“Actuar al límite de las normas, muchas veces tiene que ver con actos que caen en simulación. Esos adelantos, en la propia ley, tienen una sanción, una consecuencia severa; cuando queda una sentencia firme de un anticipo, la consecuencia es que no puede ser registrado como precandidato o candidata”, sostuvo Zavala.

Señaló que no es tiempo de aspiraciones a cargos de elección popular que sean expuestas en medios de comunicación o que los actores políticos hablen sobre propuestas de Gobierno, ya que el proceso electoral inicia hasta septiembre.

“Es muy importante para México y la democracia, que todas las personas políticas se ajusten a la ley. Sobre todo, quienes pretenden gobernar o representar a ciertos niveles porque si no ¿qué ejemplo estamos dando?”.

En uno de los asuntos, legisladores de Movimiento Ciudadano denunciaron a la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, por presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y vulneración al principio de imparcialidad por un evento realizado en el Monumento a la Revolución el 15 de junio.

La Comisión determinó que son improcedentes las medidas porque son actos consumados e irreparables, además de que Sheinbaum se separó del cargo desde el 16 de junio.

Al respecto, la consejera Claudia Zavala señaló que la Sala Especializada del Tribunal Electoral deberá analizar el fondo para determinar si existió una campaña anticipada en este mitin de la ex jefa de Gobierno.

Morena también interpuso una denuncia contra la senadora del PRI, Beatriz Paredes, por supuesta campaña anticipada por manifestar sus aspiraciones a la presidencia en distintos medios de comunicación.

Sin embargo, la comisión resolvió no implementar las medidas cautelares, aunque la conminó a actuar apegada a los principios de “legalidad y equidad”.

La consejera Zavala dijo que existe una incongruencia de los partidos políticos al momento de denunciar estos actos, al señalar que podrían estar violando la ley, mientras que sus militantes replican conductas similares.

El Universal

Acusa el Presidente a ex consejeros electorales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer que el grupo de ex consejeros electorales, ex magistrados y ex presidentes del INE y del Tribunal Electoral que se han agrupado para organizar una elección primaria para elegir al candidato Presidencial de la oposición, son unos “reverendos hipócritas, simuladores y farsantes”, pero que ya no engañan a nadie.

En las instalaciones de la VII Región Militar de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, el Mandatario federal manifestó que no le extraña que estos ex funcionarios se agrupen, pero advirtió que “faltan todavía, son muchos”.

“Son puro simulador del tiempo en que se hablaba que había democracia en México, cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el Gobierno de la minoría, el Gobierno de los ricos. La democracia es el Gobierno del pueblo. Entonces todos ellos eran simuladores, farsantes.

“No me extraña que ahora se agrupen y faltan todavía, son muchos. (Enrique) Krauze no da la cara, pero manda a (Guillermo) Sheridan; (Héctor) Aguilar Camín quién sabe a quién mandó a ese grupo; hay una funcionaria que fue funcionaria del INE y del Tribunal Electoral. ¿Saben que hicieron en el 2006? Yo creo que fue ella, como hubo fraude y no aparecían las boletas en el recuento faltaban boletas”.

El Universal

AMLO viajó desde el jueves a Chiapas en un vuelo comercial. EL UNIVERSAL

Denuncian a Morena por actos anticipados

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, presentó ayer una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de los aspirantes presidenciales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido el Trabajo, por el uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña, en sus eventos promocionales que iniciaron, por todo el país, el pasado 19 de junio.

Dicho recurso es en contra de Claudia Sheinbaum (ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México), Marcelo Ebrard (ex canciller), Ricardo Monreal (ex legislador de Morena), Adán Augusto López (ex titular de la Secretaría de Gobernación), Gerardo Fernández Noroña (ex legislador por el PT), Manuel Velasco (ex gobernador de Chiapas), Morena (partido en el poder) y quienes resulten responsables.

Álvarez Máynez señaló que la realización de diversos actos proselitistas, en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa y el Estado de México, pudieron constituir actos anticipados de precampaña y campaña.

También denunció la presencia de propaganda ilegal en beneficio de los denunciados, en espectaculares, bardas pintadas, lonas y anuncios en camiones.

Situación que hasta ha sido criticada por los legisladores con licencia que participan en el proceso interno de Morena, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, ya que han acusado a sus compañeros de coalición de contratar cientos de anuncios espectaculares a lo largo del país.

“Si ellos no se cansan de violar la ley, nosotros no nos vamos a cansar de defender la democracia. Hoy (ayer) presentamos una denuncia por los eventos de campaña en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa y Estado de México por parte de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Noroña y Manuel Velasco”, anunció Álvarez en sus redes sociales.

El Universal

Movimiento Ciudadano, a través de Jorge Álvarez Máynez, realizó la denuncia. EL UNIVERSAL

CT