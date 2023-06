“México nunca debe tener una relación de sumisión con Estados Unidos, nunca”, dijo ayer desde la frontera la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una de los seis aspirantes a la candidatura Presidencial por Morena.

En un video publicado en redes sociales, que grabó desde el muro fronterizo en la ciudad de Mexicali, Baja California, Sheinbaum envió un mensaje a los mexicanos que viven en la Unión Americana.

“México nunca debe tener una relación de sumisión con Estados Unidos, nunca. Somos dos países, dos naciones, México es grande, los mexicanos y las mexicanas tenemos historia, grandeza y no tiene por qué haber una relación de menos a más, somos iguales”, dijo la “corcholata”.

“Somos el principal socio comercial de Estados Unidos pero no solamente nos une el comercio, nos unen millones de vidas, nos unen culturalmente y familiarmente, unen a nuestros pueblos y unen a nuestras naciones y eso siempre hay que ponerlo por encima”.

Desde el pasado lunes, la ex mandataria capitalina y los otros cinco aspirantes por Morena iniciaron giras políticas por el país, rumbo a la definición del candidato del oficialismo para los comicios de 2024.

Sobre el fenómeno migratorio, Sheinbaum dijo que “la manera de disminuir la migración es invirtiendo en los lugares (de origen), cooperación para el desarrollo”.

Sheinbaum manifestó que “hay que construir puentes, no muros”, y apuntó su “solidaridad y apoyo” a los mexicanos que viven en Estados Unidos, porque “son millones de vidas de hombres y mujeres que se han ido del otro lado abandonando a sus familias y buscando una vida mejor”.

Además, dijo que “siempre voy a luchar contra cualquier forma de discriminación, y particularmente contra la discriminación de los mexicanos y mexicanas que viven del otro lado de la frontera”.

EFE

Busca Ebrard un diálogo directo con la gente

En una reunión con alrededor de 700 mujeres de Hidalgo, Marcelo Ebrard se pronunció ayer porque haya un diálogo directo con la gente, de lo contrario no tienen razón de ser estos recorridos de los que dijo espera que el INE no lo sancione por escuchar los sueños de las mujeres.

En el diálogo que tuvo con las hidalguenses señaló la importancia de una política basada en la igualdad de derechos, a ellas les preguntó cuáles son sus “sueños”, ya que a estos “todavía no los regula el INE”.

Señaló Ebrard que el fondo “Ellas” que se trabaja en la ONU será propuesto a nivel nacional.

“Conste que es un sueño, no sé si el INE nos vaya a sancionar por los sueños”.

Entre los señalamientos que se hicieron resaltó es una mejora salarial, tranquilidad y seguridad. Éstos recorridos deben de ser un diálogo de a de veras.

El Universal

Marcelo Ebrard se reunió ayer en Pachuca con alrededor de 700 mujeres hidalguenses. ESPECIAL/ @M_Ebrard

Promete Adán Augusto acabar con los femenicidios en el país

El ex titular de la Secretaría Gobernación de México, Adán Augusto López , ahora uno de las seis “corcholatas” aspirantes a la candidatura Presidencial por el partido en el poder, prometió ayer que si llega a la Presidencia pondrá fin a los feminicidios en el país.

“Nunca más una mujer violentada en este país”, dijo el ex secretario de Gobernación, durante un encuentro con simpatizantes de Morena en el Estado de México.

López precisó que es en el Estado de México donde se da el mayor número de feminicidios del país, pero afirmó que “esto se va a acabar” con la llegada de Delfina Gómez de Morena, quien el pasado 4 de junio obtuvo un triunfo histórico sobre Alejandra del Moral, abanderada por los opositores Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Estado de México se registraron tres mil 099 homicidios intencionales de mujeres y niñas entre 2015 y 2021, cantidad superior en 341 casos al conjunto de los feminicidios (735) y homicidios intencionales (dos mil 023) reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras que de enero a marzo de este año, en el Estado de México se acumularon 25 presuntos feminicidios, para ocupar el primer lugar en este delito en el país.

México afronta una crisis de violencia machista con el asesinato de más de 10 mujeres al día, de acuerdo con ONU Mujeres y organizaciones civiles, ya sea por homicidios dolosos y feminicidios, el crimen de dar muerte de una mujer por razones de género.

De acuerdo con el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022, se registraron 947 feminicidios en México, luego de los mil 004 casos registrados en 2021.

En el proceso interno de las “corcholatas”, Morena acordó que los aspirantes cumplirán sus recorridos a nivel nacional hasta el próximo 27 de agosto.

Después de los recorridos iniciarán los levantamientos de encuestas, del 28 de agosto al 3 de septiembre.

Luego, entre el 4 y el 6 de septiembre se procesarán los resultados y el 6 de septiembre se revelará al candidato presidencial para 2024.

EFE

Adán Augusto López aseguró ayer que si llega a la Presidencia se terminará en México la violencia contra las mujeres. ESPECIAL/ @Adan_Augusto

No descarta Monreal a la oposición

Morena y sus aliados no pueden dar por muerta a la oposición, porque corren el riesgo de llevarse una sorpresa en la elección Presidencial del próximo año, a pesar de que iniciaron antes la promoción de sus aspirantes a la Presidencia de la República, señaló el senador con licencia y uno de las “corcholatas”, Ricardo Monreal.

De gira por Zacatecas, afirmó que la coalición Va Por México también está trabajando en su estrategia para participar en la elección concurrente del 2024, por lo que Morena no debe dar por hecho que tienen asegurado un resultado favorable.

“No debemos minimizar a la oposición, no creo que ese sea nuestro sentido autocritico, de pensar que ya está todo resuelto, porque la oposición está haciendo su trabajo, quizás le ganó en la estrategia Morena, actuó Morena con inteligencia, pero yo no diría que esté muerto. Siento que, si el exceso de confianza nos gana, podríamos tener sorpresas y riesgos".

El aspirante presidencial también repitió que buscará la reconciliación nacional si es que llegara a ganar la elección del 24, ya que es necesaria la unión de los mexicanos para enfrentar la inseguridad en el país.

“Estoy planteando, quizá el único que esté planteándolo, una reconciliación nacional. Creo que para atacar los grandes problemas que tenemos, como el de la seguridad, que no lo podemos soslayar, no lo podemos ocultar, planteo que estemos juntos para enfrentar este cáncer que está carcomiendo la sociedad”.

Aseguró que el Gobierno no puede “vivir permanentemente en la confrontación, eso es lo que creo, de manera personal”.

“Una de las prioridades que estoy planteando es recuperar completamente la paz y la tranquilidad. Sé cómo hacerlo, ya lo hice en Zacatecas, ahora la nación es mucho más grande, pero sé cómo hacerlo”.

Finalmente, celebró que en Zacatecas, Entidad de la que es originario y gobernó entre 1998 y 2004, hayan instalado un espectacular para promocionar su imagen.

“Ya, mi tierra, lo agradezco, pero yo no lo autoricé. Tenía un sueño, porque llevo mil 600 kilómetros recorridos, y no había visto uno solo, después de cientos de, no quiero decir de quién, pero de otros”.

El Universal

Ricardo Monreal dijo ayer en Zacatecas que no pueden dar por muerta a la oposición. ESPECIAL/ @RicardoMonreaLA

CT