Acta de nacimiento: Estos son los nuevos requisitos para obtenerla

Desde el 1 de agosto de 2025, la gestión de los trámites relacionados con las actas de nacimiento en México se ha centralizado en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil. Para utilizar este servicio digital, los usuarios deben cumplir con dos requisitos esenciales: disponer de una cuenta en Llave MX y contar con la CURP o los datos completos de la persona registrada. Según lo informado por el Gobierno de México, las actas impresas en papel bond tienen plena validez tanto en instituciones educativas como en otros trámites oficiales. Además, el proceso de solicitud de estos documentos se puede realizar en línea siguiendo tres sencillos pasos: La nueva plataforma también ha facilitado el acceso a los mexicanos que residen fuera del país. Ahora, los connacionales en el extranjero pueden obtener su Copia Certificada del Acta de Nacimiento con validez oficial, pagando una tarifa de 19 dólares estadounidenses (aproximadamente 354.70 pesos). Esta digitalización elimina la necesidad de desplazamientos y largas esperas en consulados.El costo del acta de nacimiento varía según el estado de la República Mexicana. A continuación se detallan algunos de los precios establecidos:El costo promedio se sitúa entre 90 y 150 pesos, aunque algunas entidades federativas, como Baja California, presentan tarifas más altas.