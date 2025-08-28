Acta de nacimiento: Estos son los nuevos requisitos para obtenerla

Desde el 1 de agosto de 2025, la gestión de los trámites relacionados con las actas de nacimiento en México se ha centralizado en la nueva Plataforma Nacional de Registro Civil. Para utilizar este servicio digital, los usuarios deben cumplir con dos requisitos esenciales: disponer de una cuenta en Llave MX y contar con la CURP o los datos completos de la persona registrada.

Según lo informado por el Gobierno de México, las actas impresas en papel bond tienen plena validez tanto en instituciones educativas como en otros trámites oficiales. Además, el proceso de solicitud de estos documentos se puede realizar en línea siguiendo tres sencillos pasos:

Crear una cuenta en Llave MX .

. Tener la CURP o los datos completos del acta (nombre, fecha y lugar de nacimiento).

o los datos completos del acta (nombre, fecha y lugar de nacimiento). Efectuar el pago a través del portal www.miregistrocivil.gob.mx

Tramitar acta de nacimiento desde el extranjero

La nueva plataforma también ha facilitado el acceso a los mexicanos que residen fuera del país. Ahora, los connacionales en el extranjero pueden obtener su Copia Certificada del Acta de Nacimiento con validez oficial, pagando una tarifa de 19 dólares estadounidenses (aproximadamente 354.70 pesos). Esta digitalización elimina la necesidad de desplazamientos y largas esperas en consulados.

Precios de las actas de nacimiento por entidad federativa

El costo del acta de nacimiento varía según el estado de la República Mexicana. A continuación se detallan algunos de los precios establecidos:

Quintana Roo: 57 pesos

Campeche: 68 pesos

Nuevo León: 68 pesos

Ciudad de México: 94 pesos

Jalisco: 95 pesos

Sonora: 104 pesos

Sinaloa: 124 pesos

Puebla: 160 pesos

Coahuila: 194 pesos

Baja California: 243 pesos

El costo promedio se sitúa entre 90 y 150 pesos, aunque algunas entidades federativas, como Baja California, presentan tarifas más altas.

