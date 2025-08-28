¿Hay pagos de la Beca Rita Cetina en septiembre 2025? Esto debes saber

La Beca Universal para la Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez es una iniciativa del gobierno federal puesta en marcha en 2025, diseñada para brindar apoyo económico a estudiantes de secundaria en escuelas públicas y así disminuir la deserción escolar causada por limitaciones financieras. El programa otorga un pago bimestral de mil 900 pesos por familia, sumando 700 pesos adicionales por cada hijo extra que curse la secundaria.

Tras la ausencia de depósitos durante el bimestre julio-agosto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que los pagos de la Beca Rita Cetina no se realizan por el receso escolar, es decir que los siguientes corresponden al periodo septiembre-octubre.

No obstante, durante septiembre de 2025 no habrá depósitos de la Beca Rita Cetina, según el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el siguiente pago se realizará en octubre de 2025.

Aunque todavía no se ha dado a conocer el calendario oficial para este periodo, se prevé que los pagos se realicen de forma escalonada, siguiendo la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, como ha sucedido en ciclos anteriores.

Para conocer la fecha exacta de tu pago, es recomendable consultar el calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Finalmente la CNBBBJ reiteró que este apoyo económico es una herramienta valiosa para que los estudiantes continúen con sus estudios y logren alcanzar sus metas educativas.

YC