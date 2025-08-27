Krispy Kreme tendrá sus donas a 21 pesos por el Día de los Abuelos

Con motivo del Día de los Abuelos, Krispy Kreme se suma a la celebración con una promoción especial que endulzará la fecha: todas sus donas estarán disponibles por solo 21 pesos, una oportunidad perfecta para consentir a los abuelos —y de paso a toda la familia— con el sabor clásico que ha convertido a la marca en una de las favoritas de los amantes de lo dulce.

Pese a que es una celebración para las y los abuelos, lo cierto es que Krispy Kreme aclaró que la promoción de 21 pesos en todas sus donas estará disponible para todas las personas sin importar su edad.

Esta promoción estará disponible en todas las tiendas Krispy Kreme del país, pero no aplica en áreas de autoservicio.

Toma en cuenta que aplica en todas las donas, desde las clásicas glaseadas hasta las gourmet y select.

De esta manera, Krispy Kreme no solo se une a la conmemoración del Día de los Abuelos, sino que también brinda a los clientes la oportunidad de compartir un momento especial acompañado de sus donas más emblemáticas a un precio accesible. Una excusa perfecta para celebrar en familia con un toque dulce.

