IMSS: ¿Cómo reportar la falta de medicamentos?

Una de las principales preocupaciones de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de los usuarios del ISSSTE e IMSS Bienestar, es el suministro oportuno de medicamentos.

La falta de fármacos puede afectar la continuidad de tratamientos médicos esenciales, por lo que la institución implementó un mecanismo digital para atender estos casos.

¿Cómo reportar la falta de medicamentos?

Los derechohabientes deben ingresar a recetacompleta.gob.mx y proporcionar su CURP, folio de la receta, número de contacto y correo electrónico. Esto asegura que la institución pueda comunicarse y dar seguimiento al caso.

Una vez completado y enviado, el IMSS recibe la información, contacta al derechohabiente y garantiza la entrega de los medicamentos pendientes. Además, se puede calificar el servicio y el tiempo de respuesta, contribuyendo a mejorar la atención en el sistema de salud.

¿Quiénes pueden utilizar esta plataforma?

Todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar que enfrentan desabasto de medicamentos pueden utilizar la herramienta para asegurarse de recibir sus tratamientos completos.

MV