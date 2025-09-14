IMSS emite recomendaciones para tener una columna vertebral sana y fuerte

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de una publicación en su revista digital mensual Familia IMSS, también llamada “Historias de IMSSpiración”, compartió tres recomendaciones para tener una columna vertebral sana y fuerte.

Más allá de evitar lesiones, la columna vertebral requiere de atenciones, pues al proporcionar su soporte estructural principal, constituye una parte fundamental del cuerpo humano.

Una columna vertebral sin dolor es vital para una vida plena. Esta parte del esqueleto, que se extiende desde la base del cráneo hasta el vértice del coxis permite el movimiento de girar y caminar, además de que funciona como un punto de unión para los músculos de la espalda.

Secretos para tener una columna vertebral sana y fuerte

1. Come alimentos nutritivos. Según el IMSS, el repollo, el brócoli, el salmón, las sardinas, la col, la leche, el queso fresco, el yogurt y los guisantes ayudan a fortalecer los huesos gracias a su contenido en calcio y vitamina D.

2. Mantén un peso adecuado. Tener varios kilos de más genera una mayor presión sobre las vértebras y los discos intervertebrales, además, también puede alterar la curvatura de la espalda.

3. Haz ejercicio de forma regular. De acuerdo con el IMSS, los pilates, en particular, mejoran la flexibilidad y fortalecen los músculos de la espalda.

¿Qué es la higiene de la columna?

El IMSS indica que la higiene de la columna "Es el conjunto de normas y recomendaciones para el cuidado de la columna vertebral y las articulaciones, mediante la adopción de posturas y la realización de movimientos o esfuerzos de forma adecuada, con el fin de reducir el riesgo de padecer lesiones".

En sus unidades médicas y deportivas, el Instituto Mexicano del Seguro Social promueve acciones preventivas, como la higiene de la columna.

