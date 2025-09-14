Viral: Joven pierde la vida en manos de sus "compañeros" por falso secuestro

Las autoridades de Chiapas informaron la detención de tres personas señaladas como presuntas responsables del asesinato de un adolescente de 17 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado jueves dentro de una bolsa de plástico negra en la quinta El Higo, ubicada en la colonia Lomas del Arenal, al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, cerca del Club Campestre.

De acuerdo con reportes vecinales, alrededor de las 16:30 horas algunos pobladores que caminaban por una calle de terracería se percataron de la bolsa abandonada y dieron aviso a los servicios de emergencia. Al inspeccionarla, las autoridades confirmaron que el joven estaba desnudo, amordazado y con evidentes huellas de violencia.

Avances de la investigación

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca detalló que tras las indagatorias se concluyó que el motivo del crimen fue exigir dinero al padre de la víctima, simulando un secuestro y atribuyéndose falsamente a un grupo delictivo. Como resultado de la investigación fueron detenidos José “N”, Cristian “N” y María “N”, quienes ya están a disposición del órgano jurisdiccional junto con el vehículo que utilizaron, un automóvil tipo Versa con placas del Estado de México.

Asimismo, explicó que la necropsia determinó que la causa del deceso fue asfixia mecánica por sofocación, posiblemente con un cojín o almohada.

Cronología de los hechos

Según la investigación ministerial, el joven estuvo conviviendo con los acusados desde la tarde del 10 de septiembre. Posteriormente, se reunieron cerca del Parque Bicentenario y durante la madrugada ingresaron a un motel ubicado en el Libramiento Norte, donde permanecieron hasta aproximadamente las seis de la mañana. Fue entonces cuando, utilizando el vehículo mencionado, trasladaron el cuerpo y lo abandonaron en el sitio donde fue encontrado.

Acciones de seguridad

El fiscal aseguró que solicitarán una pena de hasta 50 años de prisión para los implicados y subrayó que se trata de un hecho aislado. Añadió que existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en Tuxtla Gutiérrez y en todo el estado.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo señaló que, tras el hallazgo, se implementó un operativo conjunto con la Fiscalía General del Estado y el apoyo del C5 Escudo Pakal, lo que permitió esclarecer el homicidio en poco tiempo.

BB