El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta las 10:00 horas el número de víctimas mortales que dejó la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, se mantiene en 13.

Asimismo, se precisó que 40 personas se mantienen hospitalizadas y 30 más ya fueron dadas de alta.

Ayer sábado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que inició la entrega del apoyo inicial de emergencia, el cual tiene como objetivo brindar una ayuda monetaria con el fin de que los familiares de las víctimas puedan atender, de forma integral, cualquier situación que se presente.

En ese contexto, destacó que el resto de apoyos en materia psicológica, jurídica y en servicios funerarios continúan, pues personal del Gobierno de la Ciudad de México ha mantenido contacto directo con los familiares desde el primer momento.

"Tenemos ya un enlace del Gobierno de la Ciudad para cada uno de los familiares que están dedicados a velar por la salud de sus pacientes, de sus familiares", agregó.

La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde, mencionó que ya se cuenta con un dictamen que indica que este accidente pudo originarse por exceso de velocidad por parte del conductor.

Recordó que el accidente se generó por la ruptura en el casquete del tanque de gas al momento de la caída y al golpear en el pavimento. Añadió que se corroboró que la empresa cuenta con pólizas de seguro vigente, y que la carpeta de investigación es por homicidio y lesiones culposas.

