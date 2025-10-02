Profeco: Estas son las diferencias entre bebidas energéticas, hidratantes y sueros

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores de 18 años en México, surgió una duda común: ¿todas las bebidas que se promocionan como “rehidratantes” son iguales?La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que no, ya que cada una tiene una finalidad distinta y componentes específicos.Antes de consumir una bebida, ya sea energética, deportiva o hidratante, es importante conocer lo que contiene, así como sus contraindicaciones, para prevenir algún daño a la salud. También es recomendable consultar a un médico de confianza antes de ingerirla.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS