Jueves, 02 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Profeco: Estas son las diferencias entre bebidas energéticas, hidratantes y sueros

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró cuáles son las diferencias  entre bebidas energéticas, hidratantes y sueros

Por: Anel Solis

Antes de consumir una bebida, ya sea energética, deportiva o hidratante, es importante conocer lo que contiene. UNSPLASH/ S. Douglas

Antes de consumir una bebida, ya sea energética, deportiva o hidratante, es importante conocer lo que contiene. UNSPLASH/ S. Douglas

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores de 18 años en México, surgió una duda común: ¿todas las bebidas que se promocionan como “rehidratantes” son iguales?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que no, ya que cada una tiene una finalidad distinta y componentes específicos.

¿Para qué sirven los sueros orales?

  • Uso médico: se recomiendan en casos de diarrea, vómito o fiebre para prevenir o tratar deshidratación.
  • Composición: contienen agua, glucosa y electrolitos como sodio y potasio.
  • Regulación: deben contar con registro sanitario ante COFEPRIS.

Bebidas para deportistas

  • Indicadas únicamente para quienes realizan ejercicio intenso o prolongado.
  • Incluyen azúcar, sodio y potasio para recuperar líquidos y energía.
  • Ejemplos: Gatorade, Powerade.
  • Profeco advirtió que, si se consumen sin hacer ejercicio, pueden provocar aumento de peso y desequilibrios nutricionales.

Lee también: Raúl Jiménez es duda con la Selección Mexicana; jugador de Chivas sería el remplazo

Bebidas hidratantes

  • Muchas usan la etiqueta “con electrolitos”, pero no existe una regulación sanitaria clara.
  • Algunas marcas, como SueroX, no son sueros reales aunque lo aparenten por su nombre.
  • Suelen contener edulcorantes no calóricos como sucralosa o estevia.
  • No sustituyen al agua y su consumo constante puede alterar la microbiota intestinal, advirtió Profeco.

Bebidas energéticas

  • Tienen altas dosis de cafeína, taurina y azúcares.
  • Su consumo puede provocar:
  • Insomnio
  • Palpitaciones
  • Aumento de la presión arterial

Antes de consumir una bebida, ya sea energética, deportiva o hidratante, es importante conocer lo que contiene, así como sus contraindicaciones, para prevenir algún daño a la salud. 

También es recomendable consultar a un médico de confianza antes de ingerirla.

Te puede interesar: Las letras contra el olvido: Literatura mexicana sobre la Matanza de Tlatelolco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones