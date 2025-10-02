Profeco: Estas son las diferencias entre bebidas energéticas, hidratantes y sueros

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas a la Ley General de Salud para prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores de 18 años en México, surgió una duda común: ¿todas las bebidas que se promocionan como “rehidratantes” son iguales?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que no, ya que cada una tiene una finalidad distinta y componentes específicos.

¿Para qué sirven los sueros orales?

Uso médico: se recomiendan en casos de diarrea, vómito o fiebre para prevenir o tratar deshidratación.

Composición: contienen agua, glucosa y electrolitos como sodio y potasio.

Regulación: deben contar con registro sanitario ante COFEPRIS.

Bebidas para deportistas

Indicadas únicamente para quienes realizan ejercicio intenso o prolongado.

Incluyen azúcar, sodio y potasio para recuperar líquidos y energía.

Ejemplos: Gatorade, Powerade.

Profeco advirtió que, si se consumen sin hacer ejercicio, pueden provocar aumento de peso y desequilibrios nutricionales.

Bebidas hidratantes

Muchas usan la etiqueta “con electrolitos”, pero no existe una regulación sanitaria clara.

Algunas marcas, como SueroX, no son sueros reales aunque lo aparenten por su nombre.

Suelen contener edulcorantes no calóricos como sucralosa o estevia.

No sustituyen al agua y su consumo constante puede alterar la microbiota intestinal, advirtió Profeco.

Bebidas energéticas

Tienen altas dosis de cafeína, taurina y azúcares.

Su consumo puede provocar:

Insomnio

Palpitaciones

Aumento de la presión arterial

Antes de consumir una bebida, ya sea energética, deportiva o hidratante, es importante conocer lo que contiene, así como sus contraindicaciones, para prevenir algún daño a la salud.

También es recomendable consultar a un médico de confianza antes de ingerirla.

