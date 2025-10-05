Medicina: Razones para no partir NUNCA las pastillas antes de tomarlas

En muchas ocasiones, por comodidad o dificultad para tragar, las personas deciden partir o triturar sus pastillas antes de ingerirlas. Sin embargo, esta práctica puede ser peligrosa y afectar tanto la eficacia como la seguridad del medicamento. Los especialistas advierten que no todas las tabletas están diseñadas para ser modificadas antes de su consumo.

Alteración del efecto del medicamento

Las tabletas suelen estar recubiertas con capas especiales que protegen el principio activo del contacto directo con el estómago o que permiten su liberación lenta y controlada en el organismo. Al triturarlas o partirlas, este recubrimiento se rompe y el fármaco puede absorberse de manera distinta a la prevista, provocando que actúe demasiado rápido o pierda efectividad.

Riesgo de efectos secundarios

Cuando se modifica la forma del medicamento sin indicación médica, el cuerpo puede recibir una dosis mayor en menos tiempo, aumentando la probabilidad de efectos secundarios, irritación gástrica o incluso intoxicación. Este riesgo es mayor en medicamentos de liberación prolongada o con sustancias potentes.

Algunos fármacos están diseñados para disolverse únicamente en el intestino, evitando dañar el estómago. Si se trituran, pueden liberar su contenido en la zona equivocada y causar molestias como dolor abdominal, náuseas o ardor.

Qué hacer si tienes dificultad para tragar

Si resulta complicado tragar pastillas enteras, lo recomendable es consultar con un médico o farmacéutico. Muchos medicamentos tienen presentaciones alternativas como jarabes, suspensiones, cápsulas blandas o comprimidos dispersables que facilitan la ingesta sin comprometer su efectividad.

Partir o triturar las pastillas sin la indicación de un profesional puede poner en riesgo tu salud y reducir los beneficios del tratamiento. Antes de modificar la forma de un medicamento, es indispensable buscar orientación médica para evitar complicaciones y garantizar que cumpla su función de manera segura.

