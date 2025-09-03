Miércoles, 03 de Septiembre 2025

Resultados Beca Santander 2025: ¿Cuándo y dónde consultarlos?

La Beca Santander de Apoyo a la Manutención 2025 publicará pronto los resultados del apoyo dirigido a estudiantes de educación superior 

La Beca Santander 2025 está por dar a conocer los resultados de quiénes se verán beneficiados con la entrega de recursos. Canva/ESPECIAL

El regreso a clases implica un fuerte gasto tanto para los padres de familia como para los propios estudiantes, especialmente aquellos que cursan educación superior. Por ello, en México existen múltiples programas y apoyos económicos destinados a fortalecer el sistema educativo y ayudar a los estudiantes a concluir sus estudios.

Uno de estos programas es la Beca Santander, que en su edición 2025 está a punto de dar a conocer la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo económico.

Impulsada por el Banco Santander, esta beca está dirigida a estudiantes, investigadores, docentes y personal administrativo, no solo en México, sino a nivel global.

Las convocatorias se publican a través de la plataforma Santander Open Academy, donde se pueden consultar los programas disponibles y los requisitos de cada uno.

Recientemente, Santander lanzó la convocatoria de la Beca Santander de Apoyo a la Manutención, destinada a estudiantes mayores de 16 años inscritos en programas de educación superior técnica, licenciatura, maestría o doctorado.

De acuerdo con el sitio oficial, solo 300 estudiantes a nivel nacional serán seleccionados para recibir un pago único de 9 mil pesos mexicanos.

Los nombres de los beneficiarios se publicarán el próximo jueves 18 de septiembre en el siguiente enlace:
https://app.santanderopenacademy.com/es/program/apoyo-a-la-manutencion-2025.

Para saber si fuiste seleccionado deberás iniciar sesión en tu cuenta y consultar el apartado habilitado en la fecha señalada, donde aparecerá la lista oficial.

Otras becas y programas de Santander

Además del apoyo a la manutención, Santander ofrece distintas convocatorias a las que puedes acceder:

  • Beca de Excelencia Académica: reconoce a estudiantes con alto rendimiento académico mediante apoyos económicos.
  • Becas de Movilidad Académica: promueven el intercambio para cursar parte de los estudios en otra universidad, en México o en el extranjero.
  • Programas de Formación y Habilidades: ofrecen cursos y programas en línea para desarrollar competencias digitales, liderazgo e idiomas. 

