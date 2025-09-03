Beca Rita Cetina: ¿Cómo digitalizar tus documentos para acceder al beneficio?

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que busca apoyar a estudiantes de educación básica que carecen de recursos para continuar sus estudios , con el fin de evitar la deserción escolar.

El registro para padres de alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzará el próximo 15 de septiembre en línea, a través de la plataforma Llave MX, por lo que será necesario digitalizar los documentos solicitados.

Si aún no sabes cómo convertir tu acta de nacimiento o tu CURP a formato PDF o JPG, aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo.

Quienes deseen acceder al beneficio de mil 900 pesos bimestrales deberán crear una cuenta en Llave MX de la siguiente manera:

Ingresa a www.llave.gob.mx y da clic en Crear cuenta.

y da clic en Crear cuenta. Escribe tu CURP, marca la casilla No soy un robot y selecciona Continuar.

Si tu CURP es correcta, el sistema completará automáticamente tus datos personales.

Captura tu código postal, selecciona tu colonia y da clic en Siguiente.

Llena tus datos de contacto (teléfono celular y/o correo electrónico).

Crea tu contraseña, anótala y guárdala en un lugar seguro.

Posteriormente, deberás subir en formato digital los siguientes documentos:

CURP actualizada del padre, madre o tutor.

CURP actualizada del menor.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Identificación oficial (INE o pasaporte).

¿Cómo digitalizar tus documentos?

Existen varias opciones para escanear documentos , pero aquí te compartimos una forma sencilla:

Prepara tu documento retirando grapas o clips.

Descarga en tu celular una aplicación de escaneo, como Google Drive o la app de Notas en iPhone.

Abre la aplicación, enfoca el documento con la cámara y espera a que detecte los bordes.

Toma la foto y, si es necesario, ajusta recortando, girando o mejorando la imagen.

Guarda el archivo en formato PDF o JPG y selecciona la ubicación para almacenarlo.

Así de fácil tendrás tus documentos listos para completar el trámite de la Beca Rita Cetina.

