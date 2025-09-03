Beca Rita Cetina: ¿Cómo digitalizar tus documentos para acceder al beneficio?

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que busca apoyar a estudiantes de educación básica que carecen de recursos para continuar sus estudios, con el fin de evitar la deserción escolar.El registro para padres de alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzará el próximo 15 de septiembre en línea, a través de la plataforma Llave MX, por lo que será necesario digitalizar los documentos solicitados.Si aún no sabes cómo convertir tu acta de nacimiento o tu CURP a formato PDF o JPG, aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo.Quienes deseen acceder al beneficio de mil 900 pesos bimestrales deberán crear una cuenta en Llave MX de la siguiente manera:Posteriormente, deberás subir en formato digital los siguientes documentos:Existen varias opciones para escanear documentos, pero aquí te compartimos una forma sencilla:Así de fácil tendrás tus documentos listos para completar el trámite de la Beca Rita Cetina.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP