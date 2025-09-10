El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, se sumó a las voces que exigen que se investigue y se procese al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, por su presunta responsabilidad en el escándalo de huachicol fiscal en el que están involucrados mandos de la Secretaría de Marina (Semar).

"Durante años, López Obrador sacaba su ridículo pañuelo blanco para decir que había acabado con la corrupción. Decía que el huachicol ya no existía. ¡Pura mentira! ¡Pura demagogia! Mientras hablaba de 'honestidad', los negocios turbios con el crimen organizado crecían al amparo del poder y de su familia", comentó “Alito”.

"¿No fue él quien dijo que en México ningún negocio jugoso se hacía sin el visto bueno del presidente? Entonces está claro, él estaba enterado y dio el visto bueno, a confesión de partes, y en este caso, además, con todas las pruebas. Exigimos que se investigue y se procese a quien públicamente reconoció que 'el presidente está enterado de todo'", expresó el líder priista en redes sociales.

Aseguró que el PRI va a desenmascarar a los narcopolíticos de Morena uno por uno, "porque México no necesita cobardes ni farsantes".

Moreno dijo que es característico de las mafias que marinos involucrados en las operaciones ilegales estén muriendo en circunstancias sospechosas. "Uno se 'suicida', otro muere en un 'accidente con arma de fuego'. ¿Eso es casualidad? ¡No!", señaló.

El presidente del PRI hizo un llamado a las mexicanas y los mexicanos a defender a nuestro país, a la democracia y a la libertad sin miedo, pues advirtió, "no podemos permitir que México se convierta en una narcodictadura, terrorista y comunista como Venezuela".

