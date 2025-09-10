Durante este mes de septiembre se continúa con la dispersión de pagos para diferentes programas sociales, entre ellos los correspondientes a la Pensión Bienestar, del bimestre septiembre y octubre, el quinto pago del año.

Los depósitos terminarán el día 25 de septiembre, por lo que miles de personas se preguntan cuál día del mes podrán retirar su dinero.

¿Qué letra recibe su depósito mañana 11 de septiembre?

De acuerdo con el Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, mientras que hoy 10 de septiembre reciben quienes inician su apellido con las letras “H”, “I”, “J” y “K”, para mañana 11 de septiembre caerá el pago para quienes inician con la letra “L”.

¿Qué programas recibirán este mes su depósito?

De acuerdo con el mismo calendario, este mes los programas "Pensión Adultos Mayores", "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras" son los que recibirán depósito.

¿Qué monto corresponde a cada programa?

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.

6,200 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.

3,200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.

3,000 pesos. Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

