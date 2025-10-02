El juez de control Mario Elizondo Martínez, quien lleva el caso de la red de huachicol fiscal en las aduanas, reprogramó la comparecencia del contraalmirante Fernando Farías Laguna, para el próximo 20 de octubre a las 9:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Lo anterior, porque la defensa de Farías Laguna argumentó que apenas el martes por la tarde la Fiscalía General de la República (FGR) le entregó copia de la carpeta de investigación en la que se acusa al sobrino político del ex secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, de encabezar una organización criminal integrada por marinos y agentes aduanales dedicada al tráfico ilegal de combustible en buque tanques.

La comparecencia del mando naval estaba programada para hoy; sin embargo, se recorrió para el 20 de octubre.

El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, deberá acudir a la diligencia en la que se le hará la imputación formal, con una hora de anticipación para los trámites de ingreso a la sala de audiencia, según lo estableció el juez de control Mario Elizondo.

En caso de que acuda, el contralmirante Fernando Farías Laguna no podrá ser detenido, toda vez que la titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito, Emma Cristina Carlos Ávalos, le concedió una suspensión que impide que se ejecute en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en caso de que se le vincule a proceso.

Lo anterior, pese a que el delito del que se le acusa amerita prisión preventiva oficiosa.

