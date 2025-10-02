Imagino la investigación contra Hernán Bermúdez Requena y el golpe contra el huachicol fiscal como una demolición controlada.

Los dos recientes Escándalos de Corrupción de la 4T tienen una característica que muchos pasan por alto.

Nos dijeron que Bermúdez Requena creó y encabezó el grupo criminal La Barredora mientras era secretario de Seguridad en Tabasco con Adán Augusto López como gobernador.

Nos dijeron que 14 ex funcionarios, empresarios y miembros de la Marina formaron una red de corrupción y evasión fiscal para vender e introducir hidrocarburos ilegalmente en México.

En el esquema participaban empresas de transporte, agencias aduanales, servidores públicos y marinos.

Pregúntense, ¿cómo nos enteramos de estos escándalos? Ahí está la clave.

Toda esta información ha sido suministrada a la prensa en la mañanera por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Se trata de un discurso oficial bajo control de la 4T y la Presidenta. La andanada de columnas, notas y posteos en redes son, en realidad, un caudal de reacciones deseables para el oficialismo.

¿Con qué propósito? Hay muchas hipótesis e interpretaciones.

La intención de debilitar a los liderazgos morenistas que, embriagados de poder, olvidaron que quien manda está en Palacio Nacional.

Entre ellos Adán Augusto y Ricardo Monreal, los dos coordinadores parlamentarios. El primero tiene la espada de Damocles encima y el segundo parece que acusó de recibido.

Otro propósito sería instalar la narrativa del combate a la corrupción. Todas esas acciones escenificadas -Bermúdez Requena esposado en una residencia de Paraguay- tienen fines propagandísticos para reiterar que este gobierno sí combate la corrupción.

También podría ser una mezcla de ambas.

La diferencia entre la Estafa Maestra de Peña Nieto y estos escándalos de corrupción de la 4T es que la primera fue producto de una investigación periodística independiente. El gobierno no quería que se supiera. En el segundo caso, el gobierno quiere que se sepa y se hable de ello.

La diferencia, que podría parecer sutil, es abismal.

Consulta Mitofsky reveló ayer que tras un año de gestión, Claudia Sheinbaum aumentó su aprobación al pasar de 61.5% a 71.6%. Son diez puntos más.

Seguimos bailando al ritmo de la 4T.

jonathan.lomeli@informador.com.mx