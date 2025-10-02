Personal del Ejército Mexicano abatió a tres integrantes de un grupo armado en la zona cerril del municipio de Zamora, Michoacán.

El choque a tiros tuvo lugar en la Colonia 1 de Mayo, señalan los informes oficiales.

Mediante comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, indicó que cuatro presuntos implicados en la agresión de personal militar en el municipio de Zamora fueron detenidos por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Luego de que se registrará una agresión en la zona serrana de la Colonia 1 de mayo, los elementos del Ejército Mexicano reforzaron las tareas de seguridad en la zona; tras estas acciones se logró la captura de cuatro presuntos implicados.

En este hecho, tres civiles fueron abatidos y se aseguraron dos armas largas, tipo AR-15 y un arma corta. Los ahora detenidos junto con el armamento quedaron a disposición de la autoridad correspondiente a efecto de dar seguimiento a las actuaciones de ley.

