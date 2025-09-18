Luego que el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció que para la dependencia fue duro aceptar y hubiera sido imperdonable callar los actos que permitieron operar una red de huachicol fiscal en las aduanas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de investigar y llegar a fondo sobre quiénes estuvieron involucrados incluso si se trata de un miembros de las Fuerzas Armadas ya que eso fortalece a las instituciones.

La mandataria aseguró que la fiscalía también debe determinar cuántas empresas participaron en la red de contrabando de combustible y enfatizó que actualmente ya no arriban buques con hidrocarburo ilícito.

“Esto sucedió en marzo, ¿qué tan atrás venía? No lo sabemos, lo que sí podemos decir es que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador es un hombre íntegro”, subrayó.

Sheinbaum defendió la actuación de las Fuerzas Armadas en este caso: “En este caso de la Marina, yo creo que primero el almirante Pedro Morales Ángeles es un hombre íntegro y muy valiente. Yo lo describiría de esa manera; también el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es un hombre íntegro, valiente, los dos muy patriotas. Así son las Fuerzas Armadas en México”, afirmó.

La Presidenta detalló que la investigación inició en marzo de este año, tras la llegada de un buque a Tampico, donde la propia Marina detectó irregularidades y presentó la denuncia.

“Estas detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año, a partir de un buque que llega a Tampico. Ahí es donde la propia Marina, como lo dijo el almirante, se da cuenta y levanta la denuncia porque ya estaba ocurriendo en marzo”, explicó.

Reiteró que la FGR debe esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.

“La fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones, es el responsable de hacerlas. Y siempre lo he dicho: cuando se encuentra que hay algún miembro del Gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, que es parte de una ilegalidad, fortalece a las instituciones llegar al fondo”, indicó.

La Mandataria también respondió a los señalamientos que buscan vincular al ex presidente López Obrador y a sus familiares con este caso: “Ahora han dicho mucho de que si el presidente López Obrador, que si sus hijos, ahora hasta sus hijos los quieren meter. Esto sucedió en marzo, ¿qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro y eso lo sabe el pueblo de México. Toda esta crítica se cae por su propio peso”, puntualizó.

Sostuvo que su Gobierno no permitirá impunidad en casos de corrupción o contrabando de combustible: “Es muy importante lo que se está haciendo porque en el momento en que se conoce, no hay impunidad. Ahora estamos revisando, por ejemplo, cuántas detenciones hubo de huachicol fiscal en el sexenio pasado: muchísimas. Este contrabando de combustible lo encontramos en marzo y de ahí vienen las investigaciones”.

El Universal

Gobierno garantiza libertad de expresión

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, a ningún jefe de Estado, gobernante ni integrante de su Gobierno, se le solicita su discurso para revisarlo antes de que hablen en eventos oficiales.

Lo anterior, tras ser cuestionada sobre el mensaje del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en el Desfile Cívico Militar, quien reconoció que para la dependencia “fue duro aceptar y hubiera sido imperdonable callar” los actos que permitieron operar una red de huachicol fiscal en aduanas.

Sheinbaum aclaró que, bajo su gestión, existe plena libertad de expresión para los secretarios y participantes en actos públicos.

La mandataria federal agregó que esta dinámica también aplica en las asambleas que realiza en los Estados, donde secretarios e incluso beneficiarios de programas sociales toman la palabra sin restricciones.

“A nadie se le pide previamente su escrito para ver qué van a decir, incluso solamente se les orienta para que no sea muy largo, eso es todo”.

CT