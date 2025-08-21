Ley seca CDMX: Esta alcaldía prohibirá la venta de bebidas alcohólicas durante 6 días

Autoridades de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, anunciaron que, con motivo de las fiestas patronales que se celebran en la región, se suspenderá la compra y venta de bebidas alcohólicas en colonia Tlalpan Centro, durante seis días del mes de agosto.

La Gaceta Oficial de la CDMX detalló que la Ley seca comenzará a partir de las 00:00 del martes 26 y se extenderá hasta el domingo 31 de agosto , únicamente en los establecimientos ubicados en dicha colonia.

La suspensión será para los establecimientos que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubs, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

También se ordena la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública.

Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas.

En el documento se establece que se eximen de la aplicación de esta suspensión, a los establecimientos mercantiles de impacto zonal y vecinal que expendan alimentos preparados, autorizados para la venta de bebidas alcohólicas al copeo, solamente durante el horario que les permite su permiso.

Consulta la Gaceta Oficial del 21 de Agosto de 2025



�� https://t.co/R844CTY4Jx pic.twitter.com/2AhDjLpIGD— ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 21, 2025

XP