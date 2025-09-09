Hombre acusado de multihomicidio es detenido en Tabasco

El día de ayer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado en donde informó sobre la detención de un hombre identificado como responsable de un multihomicidio ocurrido en el municipio de Centla, Tabasco.

La aprehensión del supuesto homicida es resultado de un despliegue operativo en la entidad, encabezado por elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales .

Según el comunicado, luego de tomar conocimiento de una agresión donde varias personas perdieron la vida, los agentes de seguridad establecieron contacto con autoridades locales para implementar dispositivos de seguridad y ubicar al responsable. Se informó también que siete menores de edad fueron sustraídos y eran retenidos en contra de su voluntad .

Se implementó un despliegue operativo en la región y, al realizar recorridos en la carretera, los agentes de seguridad observaron a un hombre acompañado de siete menores, el cual, al notar la presencia de los uniformados, intentó emprender la huida, pero metros más adelante fue detenido.

Por lo anterior, al sujeto de 41 años fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En tanto, los menores de edad fueron auxiliados por los elementos de seguridad: se les brindó alimentación e hidratación, así como asistencia médica para corroborar su estado de salud. Fueron llevados ante la autoridad competente para posteriormente ser entregados a sus familiares.

