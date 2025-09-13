Este sábado 13 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán "N", líder del grupo criminal "La Barredora".

Con un mensaje en redes sociales, la Presidenta destacó: "Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán 'N', vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país".

El viernes 12 de septiembre fue detenido en Paraguay Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Se trata de Hernán "N", conocido dentro del grupo criminal como "Comandante H" o "El Abuelo". Entre 2019 y 2024 ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad en el estado. De acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y documentos filtrados por Guacamaya Leaks, es señalado como líder de esta célula delictiva, dedicada a delitos como extorsión y robo de combustible.

El 12 de julio pasado se libró una orden de aprehensión en su contra, y poco después la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que la Interpol emitió una ficha roja para su búsqueda. Se tiene registro de que salió de México el 26 de enero de 2025 y desde entonces era buscado en más de 190 países.

La Barredora es considerada una célula ligada al Cártel Nueva Generación (CNG). Aunque no existe un registro oficial sobre el momento exacto en que surgió, el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, declaró en una entrevista radiofónica que se comenzó a hablar de su presencia en 2021, poco antes de dejar la gubernatura para incorporarse a la Secretaría de Gobernación.

Tras la detención, el presidente paraguayo destacó que dieron un "golpe contundente" al crimen con la detención del líder de "La Barredora".

Indicó que la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo", fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

"Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, @Claudiashein, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro", aseguró.

Añadió que "Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado".

*Con información de SUN y EFE

