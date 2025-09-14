La Fiscalía de Paraguay recibió la solicitud de extradición de Hernán Bermúdez Requena de parte de las autoridades mexicanas por la vía diplomática, conforme a un tratado vigente entre ambos países, lo que permitió que el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal, dictara la orden de detención ejecutada el viernes por la noche.

Sin embargo, la Fiscalía de Paraguay descartó una extradición inmediata a México del exjefe policiaco tabasqueño, apodado “El Abuelo” o “Comandante H”, quien está bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), luego de ser detenido en ese país sudamericano.

Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales en Paraguay, informó que en las próximas horas un juez especializado en crimen organizado convocará a una audiencia, con miras a definir el proceso de extradición de Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, acusado en nuestro país de los delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés.

Según lo declarado por Doldán, a partir de la primera audiencia se definirá si la extradición del exjefe policiaco del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, es en un trámite simple o la combate, por medio de su defensa.

Sin embargo, aseguró que no ve un proceso inmediato, por lo menos desde el sistema judicial de ese país. “En la primera audiencia del proceso vamos a saber cuál es el planteamiento de la defensa o si se somete a un trámite de simple extradición, que lógicamente, acortará los trámites judiciales, pero no se prevé una entrada inmediata, por lo menos desde el sistema judicial”, dijo el fiscal.

Además, señaló que Bermúdez Requena tiene 72 años de edad, lo que podría ser un problema procesal, por lo que están viendo cómo sortear esto, ya que las medidas cautelares en una persona adulta mayor son complejas y de difícil concreción.

Por otro lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció Gobierno de Paraguay su apoyo para detener a Bermúdez Requena.

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, expuso Sheinbaum en una publicación en su cuenta de X.

Momentos antes, el presidente de Paraguay celebró en otro mensaje en la misma red social la captura de “uno de los capos más buscados de México” como “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”, y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

“Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, añadió Peña Palacios.

Bermúdez Requena se encontraba prófugo en Paraguay y estaba fichado por la Interpol, además de que contaba con una orden de aprehensión en nuestro país por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

La captura del exfuncionario en Tabasco fue anunciada el viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El pasado 22 de julio, el titular de la SSPC confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

Paraguay detectó a Bermúdez desde hace cinco meses

La Fiscalía de Paraguay confirmó que la presencia de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora” y exsecretario de Seguridad de Tabasco, fue detectada en territorio paraguayo desde hace aproximadamente cinco meses. Según el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, los movimientos del exfuncionario mexicano comenzaron a ser rastreados desde enero de este año, aunque su ingreso al país habría sido clandestino, por lo que no se puede determinar con exactitud la duración de su estancia.

De acuerdo con la Presidencia de Paraguay, desde marzo se contaba con “indicios sólidos” de la presencia irregular de Bermúdez Requena. Se corroboró que habría ingresado por la frontera con Brasil y establecido residencia en el Departamento Central, tras abandonar México en enero de 2025. Esta información se obtuvo gracias al intercambio de datos entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) de Paraguay.

El operativo para su detención se llevó a cabo en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en un barrio cerrado llamado Surubi´í, donde el presunto líder criminal fue capturado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. En el momento de la detención se encontraba su esposa, quien no posee órdenes de aprehensión en México ni Paraguay, y una trabajadora doméstica paraguaya.

Doldán destacó que el procedimiento fue resultado de trabajos de inteligencia previos y que Bermúdez Requena colaboró de manera tranquila durante toda la acción. Tras su captura, fue trasladado a las celdas transitorias de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) para iniciar el proceso de extradición hacia México, donde es requerido por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, publicó un video del operativo, mostrando la vivienda y al detenido, acompañado del mensaje de que su captura representa un golpe al crimen organizado transnacional y una muestra del compromiso del país en no servir como refugio de criminales. Peña destacó la cooperación de las autoridades mexicanas en la operación.

CLAVES

Varios meses tras la pista

Detención. El viernes 12 de septiembre de 2025 se confirmó la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

Antecedentes. Conocido como “El Abuelo”, Bermúdez había sido secretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández. Estaba prófugo de la justicia mexicana desde febrero de 2025.

Aprehensión. La orden de aprehensión en su contra se emitió en febrero de 2025; el 12 de julio se dio a conocer públicamente, y cuatro días después Interpol emitió una ficha roja para su localización en 190 países.

Salida. Según informes oficiales, Bermúdez abandonó México el 26 de enero de 2025, ingresando clandestinamente a Paraguay a través de Brasil.

