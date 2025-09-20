Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia de México, denunció un supuesto golpe político contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, debido a amparos presentados a su nombre.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes 19 de septiembre en Palacio Nacional, Zaldívar señaló que debería existir algún tipo de sanción contra quienes promovieron los amparos en favor de los hijos del ex presidente.

“Uso abusivo interesado para golpear, de una figura proteccionista del amparo”, indicó Zaldívar, al explicar que el recurso puede ser promovido a nombre de otra persona únicamente cuando esta se encuentra incomunicada.

El ministro en retiro añadió que las personas afectadas pueden ejercer medios de defensa o acciones legales, que podrían ser de carácter penal o civil, contra quien haya utilizado de manera indebida su nombre para afectarlas políticamente.

Por su parte, Sheinbaum Pardo solicitó que se revise la legislación y los procedimientos aplicables para determinar en qué casos es procedente promover un amparo a nombre de otra persona, buscando evitar usos indebidos que puedan derivar en afectaciones políticas o jurídicas.

Con estas declaraciones, Zaldívar y la Presidencia buscan visibilizar posibles irregularidades en el uso de amparos y reforzar la vigilancia sobre el procedimiento legal para proteger los derechos de terceros, especialmente en contextos de relevancia política.

CT