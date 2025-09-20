El diputado Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una solicitud de juicio político en contra de la diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, de Morena, acusada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de participar en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.

La demanda fue entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y señala que Brown Figueredo, expresidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California, de 2019 a 2021, habría favorecido y operado para el grupo delictivo “Los Mayitos” durante su gestión como alcaldesa.

“Presentamos demanda de juicio político a la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y quien es acusada de haber favorecido y operado para el cártel de ‘Los Mayitos’ mientras era alcaldesa de Playa de Rosarito”, informó Zavala en su cuenta de X.

En caso de que se someta a juicio político y la resolución resulte condenatoria, la diputada podría ser destituida y recibir una inhabilitación para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de uno a 20 años.

“El fuero no puede ser el pretexto para que no se investigue a quienes traicionaron la confianza de la gente. Se necesita conocer la verdad sin impunidad”, añadió el legislador emecista.

CT