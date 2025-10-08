Conagua emite aviso especial por lluvias mayores a 250 mm en esta región

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso especial ante la presencia de lluvias intensas que podrían superar los 250 milímetros en algunas zonas de Baja California Sur, debido a la influencia de la tormenta tropical Priscilla, que mantiene su trayectoria paralela a las costas de esa entidad.

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizaba a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 km/h. La tormenta se desplaza hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 13 km/h.

Durante las próximas horas, los desprendimientos nubosos de Priscilla provocarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, y ráfagas de viento de hasta 80 km/h en el sur de Baja California Sur. También se esperan intervalos de chubascos en Sinaloa y Nayarit, con vientos que podrían alcanzar los 60 km/h.

El fenómeno ocasionará además oleaje elevado de entre 5 y 6 metros en las costas occidental y sur de Baja California Sur, así como de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de hasta 2.5 metros en Colima. Debido a estas condiciones, continúa vigente la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, los fuertes vientos podrían derribar árboles, estructuras ligeras y anuncios publicitarios.

Conagua exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil, así como a extremar precauciones ante la presencia de viento, lluvia y oleaje elevado. También recordó que es importante evitar cruzar ríos o arroyos con corriente y resguardarse en lugares seguros.

Para mantenerse informado, la dependencia recomendó consultar los canales oficiales: las páginas www.gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, las cuentas de X (@conagua_mx y @conagua_clima), Facebook (/conaguamx) y la aplicación móvil ConaguaClima, donde puede consultarse el pronóstico por municipio.

(Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Conagua)

YC