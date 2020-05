Hemos tomado las mejores decisiones contra la pandemia: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha tomado "las mejores decisiones" para enfrentar la pandemia del COVID-19, por lo que a diferencia de otros países más desarrollados, se tiene un menor número de muertos por la pandemia, pero advirtió que estos días serán los más dolorosos por el número de fallecimientos en el Valle de México.

"Estos días son los más, más, más difíciles, los más dolorosos, estos días sobre todo por los fallecimientos"

En un video de más de 20 minutos difundido a través de sus redes sociales y grabado en el Salón Morisco de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que si no se hubieran acatado las medidas y recomendaciones que hicieron especialistas, hubiera habido una crisis a finales de marzo y principios de abril. Nuevamente, el Mandatario señaló que hay en curso una campaña contra su gobierno que es impulsada por "gente insensata", que pese a la emergencia por el COVID-19 quiere mantener un régimen de privilegio.

Acusó también que hay "una temporada de zopilotes" por parte de medios de comunicación, a quienes tachó de amarillistas y alarmistas.

"Los medios, las formas, las medidas que se han tomado para domar esta pandemia, las recomendaciones que han hecho los médicos, los especialistas, los científicos que han resultado buenas, en términos generales, muy buenas decisiones se han tomado y lo mejor es el que se han respetando estas recomendaciones por parte de la gente. A nivel nacional, tenemos disponible del 60% de las camas, esto es muy importante, también se han venido cumpliendo las proyecciones que han hecho los técnicos, los médicos, los científicos y los matemáticos. Ahí vamos, estamos lo más alto en el Valle de México, pero ya vamos a empezar a descender".

"Estos días son los más, más, más difíciles, los más dolorosos, estos días sobre todo por los fallecimientos. Si no aplicamos las medidas, si no le hacemos caso a los especialistas, y no se hubiesen aplicado la medidas de retirarnos a nuestras casas y llevar a cabo la sana distancia y el cuidarnos nosotros mismos, nos hubiera hecho crisis a finales de marzo, a principios de abril", dijo López Obrador.

Al mostrar unas gráficas, el Presidente comentó: "Si comparamos, y ofrezco disculpas, el país que tiene más fallecidos, en donde han perdido más la vida por esta pandemia pues es Bélgica, desgraciadamente, esto por millón de habitantes, entonces tiene casi 15 veces más fallecidos que nuestro país, en España un 11 veces más fallecidos que nuestro; ofresco disculpas a los españoles, y a los habitantes de estos países, Inglaterra 10 veces más, Francia 10 veces más, Estados Unidos, nuestros vecinos, cinco veces más fallecidos que en nuestro país, Canadá tres veces más, Brasil casi dos veces más".

"No son recomendables las comparaciones, lo hago porque quiero mandar el mensaje de que se está actuando de manera responsable, con profesionalismo, y que esto que se ha logrado a pesar de la tragedia es por la participación consciente, responsable de nuestro pueblo", refirió el Presidente. "Miren cuántos enfermos hubiésemos tenido en terapia intensiva, como cuatro mil 800; miren lo que se logró, esto no se presentó afortunadamente y esta es la situación que se está dando, miren la gran diferencia. Cómo sí funcionó el aplanar la curva con las medidas preventivas".

"Pero veamos esto, cuando hubiésemos estado así, aquí en lo más alto, la pandemia nosotros no hubiésemos tenido el número de camas suficientes porque teníamos tres mil 552 camas con médicos, en enero, entonces cómo se iban a necesitar cuatro mil 800 íbamos a tener problemas para atender a enfermos graves", agregó.

Señaló que debido a que se aplanó la curva, dio tiempo a tener mayor capacidad para atender contagios y "ahora contamos sólo en sector público con ocho mil 607 camas, desde luego tenemos la posibilidad de atender a todos los enfermos". El Mandatario apuntó que se cuenta con una ocupación en terapia intensiva del 39% de las camas; es decir, "tenemos ocupadas, tres mil 417 en el país, y tenemos disponibles cinco mil 298 en toda la República".

Señaló que en los estados con mayor número de contagios son Baja California, con sólo 57% de ocupación; en el caso de la Ciudad de México, 56% de ocupación en terapia intensiva, "es decir, tenemos 43% de disponibilidad de camas en la Ciudad de México; Tlaxcala que tiene muy pocos casos, pero en total contamos con 65 camas, para terapia intensiva, tenemos una ocupación de 67% tenemos disponible 32 por ciento".

En el caso de Tabasco, su estado natal, López Obrador acusó que debido a un relajamiento que hubo por parte de la población "se salió de lo proyectado porque hubo un relajamiento, paisanos, ¡ay mojo maitro!, esto es una situación que requiere de mucho cuidado, que nos cuidemos y por eso hubo una especie de rebote. Iba bien, pero como que se relajó la disciplina y se nos elevó el número de casos, confirmados, pero ya espero que vayamos hacia abajo".

Mientras que en el caso de Sinaloa, el Presidente señaló que es un caso de éxito en el comportamiento de la población y que ya va de salida. "Desde luego hay que mantener la sana distancia hasta finales de este mes sana distancia y quedarnos en casa, no relajar la disciplina", refirió.

Informó que en los próximos días Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación Pública (SEP), informará de los lugares donde podrán reiniciar clases, con base en los cálculos e informes que se tienen. Indicó que su gobierno informará lo mismo para las actividades productivas de las empresas, y para la industria de la construcción, automotriz y de la minería "pensando en que tenemos que eslabonar ya las acciones de México con Estados Unidos, con Canadá, para que inicie el Tratado de Libre Comercio, la nueva etapa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá el día 1 de julio, reactivar nuestra economía", concluyó.

