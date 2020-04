Hay cooperación con el gobierno de Trump, destaca López Obrador

Las relaciones amistosas con el gobierno de Estados Unidos permitieron resolver el tema de Constellation Brands, que construiría una planta cervecera en Mexicali, Baja California, expuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que "en otros aspectos hay cooperación".

"Hay cooperación permanente con el gobierno de Estados Unidos y es buena la relación con el presidente Donald Trump. Hay trabajo coordinado. Él constantemente lo dice y lo reconoce, y es cierto, hay cooperación y ha habido una actitud muy respetuosa con el embajador (Christopher Landau)", dijo.

"Todo esto es posible porque el gobierno de Estados Unidos y la Embajada han hecho un trabajo respetuoso de conciliación para mantener relaciones amistosas", expresó en su conferencia de prensa.

El Mandatario federal añadió que aún cuando los empresarios de la planta son estadounidenses, se apoyó la decisión de la gente. "Se respeta la voluntad de los mexicanos, no se va a usar el agua para producir cerveza y exportarla".

Y agregó que "todo esto es posible porque el gobierno de Estados Unidos y la Embajada han hecho un trabajo respetuoso de conciliación para mantener relaciones amistosas. Se acercaron los directivos de la planta, vinieron a platicar con nosotros en el plan de llegar a un acuerdo. Los empresarios de esta planta son estadounidenses", añadió.

En ese sentido, López Obrador descartó que las relaciones entre México y Estados Unidos se hayan afectado ante la decisión de la población de no permitir la operación de la planta cervecera.

"Algunos pensaban que esto nos iba a dañar si se consultaba a la gente y si se le daba la decisión a la gente, ya conocen el resultado, no quiso la mayoría de la gente esta planta", comentó

Indicó que las negociaciones determinaron que no se pondrá en funcionamiento esa empresa. "Como tenía que ser, a dar sus argumentos, y se acordó en una primera plática que no se va a operar la planta cervecera de Mexicali. Se respeta la voluntad de los mexicanos, no se va a usar el agua para producir cerveza y exportarla", finalizó.

GC