Anuncia AMLO reunión con Constellation Brands

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes 31 de marzo se reunirá con los directivos de la empresa Constellations Brands, a quien el gobierno federal canceló, tras una consulta ciudadana, la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California.

En breve reunión con medios tras finalizar la supervisión de obras públicas en esta ciudad fronteriza, el titular del Ejecutivo informó que la sede de este encuentro será Palacio Nacional.

—Señor presidente, ¿se reunió con la empresa?

—Me voy a reunir con ellos

—¿Cuándo?

—El martes en Palacio Nacional

Antes, en compañía del gobernador Jaime Bonilla, el mandatario aseguró que a la mayoría de los mexicanos "les gustó" la decisión que se tomó en la consulta ciudadana de cancelar la planta cervecera porque "es ejemplo de una lección democrática".

"Aprovecho para informar que así como algunos no les pareció, algunos aquí les gustó y a nivel nacional —porque yo tengo el pulso de lo que pasa en el país, ya no existe el Cisen, ya no hay la oficina de espionaje que había antes, pero como estoy recorriendo el país, soy andariego— pues estoy escuchando siempre, recogiendo los sentimientos del pueblo y sé que en México le gustó a la mayoría de la gente lo que ustedes hicieron aquí en Mexicali, un ejemplo, una lección de democracia".

"La democracia no se agota sólo el día de las elecciones, no es nada más democracia representativa, es democracia participativa, hay que estar consultando al pueblo, mandar obedeciendo al pueblo".

"Algunos se extrañaron 'cómo una consulta', pues no saben, o pensaban que éramos iguales, que habíamos luchado años para seguir haciendo enjuagues arriba, en la cúpula, aplicando la antidemocracia, imponiendo las cosas, haciéndole valer el influyentismo, dándole la espalda al pueblo".

Indicó que su gobierno no es igual a las administraciones anteriores "por eso se convocó a la consulta y fueron los ciudadanos, los de Mexicali los que decidieron y se cumplirá esa voluntad, ya es un mandato".