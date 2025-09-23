¿Quién es la diputada de Morena que propuso llevar café de Veracruz a Marte en nave espacial?

Durante una sesión del Congreso de Veracruz, la diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez , quien además preside la Comisión para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura, sorprendió con una propuesta fuera de lo común: enviar café veracruzano al planeta Marte a bordo de una nave espacial desarrollada por científicos del estado.

La declaración ocurrió en el marco del Día Internacional del Café, cuando Gutiérrez Pérez destacó lo que describió como un ambicioso proyecto científico que busca no solo impulsar el prestigio del café de Veracruz a nivel global , sino incluso sacarlo de la órbita terrestre.

Según la legisladora, un grupo de especialistas locales estaría trabajando en el diseño de una nave espacial construida con talento veracruzano, con el propósito simbólico (y posiblemente experimental) de llevar este grano hasta el planeta rojo.

En un video que circula en redes sociales, particularmente en la cuenta de X @porktendencia, se puede escuchar a la diputada defender la iniciativa con entusiasmo:

“¿Qué no saben que también en el espacio se toma café? Aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial para Marte, y yo les pedí que nos apoyen para demostrar que en la ciencia y en el espacio también debe estar el aroma de nuestro café…”, afirmó en tribuna.

La propuesta generó reacciones mixtas dentro del recinto legislativo. Desde las bancadas críticas se pidió un enfoque más técnico y realista para atender las necesidades del sector cafetalero, y se acusó a la diputada de estar promoviendo “ocurrencias” que desvían la atención de los problemas reales del campo.

Pese al escepticismo, Gutiérrez Pérez insistió en que el objetivo principal es poner en alto el nombre del café veracruzano, y visibilizar la capacidad tecnológica de los científicos del estado que, asegura, ya están trabajando en el proyecto aeroespacial.

Hasta el momento, no se han dado detalles técnicos del supuesto prototipo, ni fechas de pruebas , lo que ha llevado a muchos a cuestionar si se trata de una propuesta seria o simplemente de una estrategia simbólica con fines promocionales.

