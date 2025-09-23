Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 seguirán este miércoles 24 de septiembre con duelos que emociones, goles y espectáculo. Los aficionados podrán seguir los enfrentamientos EN VIVO a través de diferentes canales.

En caso de que te interese, te decimos los horarios y dónde ver cada partido de la Liga MX programado para el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Partidos miércoles 24 de septiembre de 2025 - Liga MX, dónde ver EN VIVO

Este miércoles 24 de septiembre están programados cinco partidos correspondientes a la Jornada 10 del Apertura 2025.

Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de distintas plataformas: los encuentros de este día serán por transmisión exclusiva en streaming. Destacan las señales de ViX Premium o Caliente TV, que emitirá el juego entre Tigres y Atlas.

Cruz Azul vs Querétaro | 18:00 horas | ViX Premium |

Tigres vs Atlas | 19:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network |

Toluca vs Monterrey | 20:05 horas | Caliente TV, TUDN |

Santos Laguna vs Xolos | 21:00 horas | ViX Premium |

San Luis vs América | 21:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX este miércoles 24 de septiembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

