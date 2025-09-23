Martes, 23 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Liga MX: Horarios y canales de los partidos del 24 de septiembre

Esta es la guía de los juegos del día en el campeonato mexicano

Por: Oralia López

Para el miércoles están programados cinco juegos. IMAGO7

Para el miércoles están programados cinco juegos. IMAGO7

Los partidos de la Liga MX del Torneo Apertura 2025 seguirán este miércoles 24 de septiembre con duelos que emociones, goles y espectáculo. Los aficionados podrán seguir los enfrentamientos EN VIVO a través de diferentes canales.

En caso de que te interese, te decimos los horarios y dónde ver cada partido de la Liga MX programado para el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Partidos miércoles 24 de septiembre de 2025 - Liga MX, dónde ver EN VIVO

Este miércoles 24 de septiembre están programados cinco partidos correspondientes a la Jornada 10 del Apertura 2025.

Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de distintas plataformas: los encuentros de este día serán por transmisión exclusiva en streaming. Destacan las señales de ViX Premium o Caliente TV, que emitirá el juego entre Tigres y Atlas.

  • Cruz Azul vs Querétaro | 18:00 horas | ViX Premium |
    Tigres vs Atlas | 19:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network |
    Toluca vs Monterrey | 20:05 horas | Caliente TV, TUDN |
    Santos Laguna vs Xolos | 21:00 horas | ViX Premium |
    San Luis vs América | 21:00 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX este miércoles 24 de septiembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Calendario de partidos de la J10 del Apertura 2025

Además: Futbol hoy 23 de septiembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones