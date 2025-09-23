Mery Pozos y Pablo Lemus analizan presupuesto estatal 2026

La diputada federal Mery Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encabezó este martes una reunión en San Lázaro con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para discutir el presupuesto del estado para 2026.

El encuentro, al que asistieron legisladores de Morena y Verde, se desarrolló en un ambiente cordial y sirvió para que los diputados solicitaran al gobernador que su administración garantice equidad en la distribución del presupuesto estatal, asegurando que los recursos para obras y proyectos en los municipios se asignen sin distinción de partido político.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la necesidad de gestionar recursos para las carreteras federales, aunque también se destacó el mal estado de las carreteras estatales. El gobernador Lemus adelantó que buscará financiamiento a través de Banobras para la conclusión de las obras de las líneas 4 y 5 del tren ligero, fuera del presupuesto federal.

Pozos reiteró su compromiso con Jalisco y su disposición para trabajar en conjunto con el gobierno estatal para asegurar que los recursos federales se asignen de manera justa y eficiente, priorizando las necesidades de la población y el desarrollo integral de la entidad.

YC