Tras permanecer prófuga durante varios años en territorio estadounidense, Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las copropietarias de la Guardería ABC fue detenida en Hermosillo, Sonora, luego de ser deportada desde Estados Unidos, informó hoy la Fiscalía estatal.

Téllez ya contaba con una sentencia por los delitos de homicidio y lesiones culposas a causa del terrible incendio sucedido en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, el cual le arrebató la vida a 49 menores y dejó a más de 106 niños heridos.

De acuerdo con información de El País, la detención de Téllez se produce tras su arresto en un centro en Eloy, estado de Arizona, derivado de una orden de aprehensión vigente desde 2022.

Téllez ya fue repatriada a México a través de la frontera en Nogales y, actualmente, ha sido trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo.

En su comunicado, la Fiscalía de Sonora anunció que Téllez fue, finalmente, detenida para cumplir con "la sentencia condenatoria dictada en su contra”. A pesar de que fue sentenciada en 2016 a una condena de 28 años de prisión, la imputada logró reducirla a través de amparos y apelaciones hasta 5 años y siete meses.

¿Qué ocurrió en la Guardería ABC?

Un 5 de junio de 2009, el incendio ocasionado en una bodega de documentos, se propagó a la Guardería ABC del IMSS en Hermosillo. El incendio mató a 49 infantes; 25 niñas y 24 niños, además de dejar a más de 106 pequeños con graves quemaduras y lesiones permanentes.

Todos los niños tenían alrededor de 5 meses de vida a 5 años de edad. Tras la tragedia, se supo que la estancia infantil incumplía de las normas elementales: no contaba con medidas contra incendios, el material de sus techos era flamable y sus salidas de emergencia estaban bloqueadas.

