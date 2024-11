El crimen organizado es implacable y sus tentáculos lo alcanzan todo. Para muestra, lo que sucede en Guanajuato, específicamente en el municipio de Celaya, donde los grupos criminales pidieron plazas en la administración actual para operar a su favor.

Horas después de que un grupo armado disparó decenas de ocasiones en contra del director del Instituto de Formación Policial, Jorge Acuña Dávalos, quien resultó ileso, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez reveló que el crimen organizado en diversas ocasiones le ha pedido varias Direcciones del área de Seguridad (para controlarlas).

El presidente municipal morenista reiteró que en Celaya él y todos tienen miedo y anticipó que se reforzará la protección de los titulares de Tránsito, C4, Fiscalización, Protección Civil y del Instituto de Formación Policial (Infopol) mediante vehículos blindados.

Este viernes, alrededor de las 9:00 de la mañana, tres individuos a bordo de motocicleta dispararon con armas largas y cortas al vehículo del titular del Infopol porque pensaban que él estaba dentro, luego rafaguearon la fachada de su casa. La escena criminal fue captada por cámaras de Seguridad.

El alcalde describió el contenido de un video en el que se ve la mecánica del ataque y la manera en la que Acuña Dávalos se refugió en su vivienda ubicada en la calle Parque Florido, de la colonia Del Parque, para evadir las balas.

"Él va a salir, abre la puerta de su casa (Acuña Dávalos), pero no se sube al carro, sino que alcanza a ver, me imagino que algo y se va por otro lado, y él empieza a cerrar la puerta, pero no dentro de su carro y le empiezan a disparar; son tres personas. Y le destruyen primero el carro, en lo que alcanzan a disparar, le disparan, creen que está en el carro, le disparan y luego se cierra la puerta y empiezan a disparar a través de la puerta, pero hacia el carro. Son decenas y decenas de balas de alto calibre y también de pistolas", detalló.

El atentado en contra del director del Instituto de Formación Policial se registró a cinco días de que un cadete de la misma institución que estaba por egresar para incorporarse a la Policía Municipal, fuera asesinado a balazos en esta ciudad.

Ante los eventos de violencia que se han registrado, el morenista afirmó que en su gobierno hay una disminución de crímenes y eso tiene reacciones.

Te puede interesar: Fuerte golpe al CNG tras detener a 11 de sus integrantes

Refuerzan seguridad por atentado contra titular del Infopol

Ramírez Sánchez mencionó que al tener conocimiento de la agresión en contra de Acuña Dávalos, se le envió una camioneta blindada que seguirá a su cargo, también se le proporcionó protección por parte de la Guardia Nacional, el Ejército y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal.

Afirmó que el mando del Infopol "se encuentra muy bien, y se encuentra fuerte, optimista y echado para adelante".

El presidente municipal atribuyó los hechos a las reacciones de la delincuencia porque afirmó que se está trabajando, además de que se negó a atender las exigencias que le hizo el crimen organizado por conducto de personas o llamadas telefónicas, que le pedían que les entregara varias Direcciones del Gabinete.

Comentó que ha recibido críticas porque entregó vehículos de Seguridad a algunos familiares y justificó esa acción con la presión que ha tenido por parte de la delincuencia.

"En un principio a mí me pidieron que les entregara ciertas Direcciones; entonces, a las Direcciones que se nos pedía, en un principio hace meses y que obviamente nosotros nunca lo aceptaríamos ni lo aceptamos; nos pedía el crimen organizado", dijo el edil, quien el pasado 10 de octubre tomó posesión del cargo.

Enfatizó que cinco Direcciones del Gabinete, Infopol, Fiscalización, Tránsito, C4 y Protección Civil, se van a reforzar porque obviamente pues hay reacciones; "en la medida en que les hemos dicho, les hemos comprobado que hay una disminución de los crímenes, que hemos metido a decenas y decenas de personas a la cárcel, etcétera".

"He tenido miedo como todos los ciudadanos"

El munícipe sostuvo que tiene miedo, como lo tienen todos los celayenses. "He dicho que he tenido miedo, he tenido miedo como todos los ciudadanos, y a pesar de tener miedo como todos los ciudadanos, que van al mercado, que van a las tortillas, que van al trabajo, que van a hacer deporte, que van a diversiones, etcétera, así voy a estar yo; yo tengo un trabajo, y a pesar del miedo que tenemos todos, hacemos lo que nos corresponde. Y yo he dicho que vamos a hacer lo que me corresponde, a pesar de este temor que tenemos todos, todos, yo no solo".

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Pablo Muñoz Huitrón, admitió que las condiciones actuales obligan a reforzar la seguridad en todas las Direcciones del Gabinete de Seguridad.

Con relación al ataque directo que enfrentó el formador de policías, Muñoz Huitrón señaló que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía, por lo que dijo que pidió no especular sobre el caso.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB