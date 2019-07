Gobierno revisa contratos de SCT con proveedores de Internet: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió aguantar y resistir porque su gobierno revisa los contratos que la SCT tenía con diversas empresas para proveer el servicio de Internet debido a que existían contratos onerosos con privilegios que ya no se pueden mantener.

"Hay que aguantar un poco también, todo lo que resiste apoyo, no que a la primera salió una nota en ocho columnas en un periódico de que se apaga el Internet por la austeridad y ya: vean eso rápido, si no nos van a seguir criticando los periódicos, no véanlo con calma, qué hay de tras, de parte de quién, siempre hay que preguntarse eso".

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el Presidente dijo que están en una revisión temporal los contratos por el servicio de Internet porque se pagaba muchísimo por esos servicios.

Internet en la 4T: desconectan plan de Peña Nieto

El Universal dio a conocer el 47% de las escuelas, universidades como la UNAM, hospitales y oficinas de gobierno que eran parte de los 101 mil sitios públicos del programa México Conectado desarrollado en la administración de Enrique Peña Nieto, ya no tienen el servicio.

La SCT explicó que los sitios dejaron de tener acceso a Internet "debido a que los contratos que soportaban la conectividad llegaron al término de su vigencia".

En ese contexto, el Presidente López Obrador confirmó que se están revisando los contratos porque muchas veces es porque se venció el contrato y se está renovando, pero en otras veces es porque quieren mantener "privilegios en contratos y ya no se puede".

"Si hay que ver la utilidad de estos servicios, revisar bien lo que corresponde, qué empresas, cuánto cobraban, es que se rayaban en todo, en todo, abusaban porque todo era influyentismo, era darle contratos a diestra y siniestra a empresas ni siquiera especializadas sino a intermediarios que eran los influyentes estamos revisando todo eso".

NM