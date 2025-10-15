Narcos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes fronterizos y del ICE, según el DHS

Estados Unidos aseguró el martes que los cárteles mexicanos, supuestamente en colaboración con el movimiento Antifa (extrema izquierda), han puesto precio a las cabezas de agentes de inmigración.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha obtenido información de inteligencia creíble de que criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas internos, han puesto recompensas sobre el personal de ICE y CBP”, explicó el comunicado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) protagonizan desde hace meses importantes redadas en ciudades de Estados Unidos, en medio de crecientes protestas.

“Los cárteles han divulgado un programa de recompensas para incentivar la violencia contra los agentes federales”, que incluye, siempre según el DHS, varios niveles de recompensas.

En concreto, “dos mil dólares por reunir inteligencia o ‘doxxing’ (difundir la identidad o datos personales) de agentes”.

Luego “cinco mil a 10 mil dólares para secuestrar o asaltar de forma no letal” a esos agentes federales.

Y finalmente “hasta 50 mil dólares por el asesinato de altos cargos”, asegura el texto.

En Portland y en Chicago, afirma la dependencia, los grupos Antifa han suministrado apoyo logístico, con material para las manifestaciones o supuesto espionaje sobre los agentes desplegados en las calles de la ciudad.

El texto detalla que las fuerzas de seguridad han detectado a miembros de bandas como los Latin Kings apostados en azoteas en Chicago, equipados con armas y transmisores de radio, para comunicar la posición de los agentes en tiempo real.

“Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, a vigilancia mediante drones y a amenazas de muerte” aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, citada en el comunicado.

