En Los Ángeles declaran emergencia por redadas

Las autoridades del condado de Los Ángeles aprobaron declarar un estado de emergencia que les otorga el poder de brindar asistencia a los residentes que, afirman, han pasado problemas financieros debido a las redadas de inmigración que realiza actualmente el gobierno federal.

La medida permite que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles proporcione alivio en el pago del alquiler a los inquilinos que se han atrasado como resultado de la batida federal contra los inmigrantes. La declaración de estado de emergencia local también podría canalizar dinero estatal para proporcionar asistencia legal y otros servicios.

Los fondos para el alquiler estarán disponibles para las personas que los soliciten a través de un portal en línea que se pondría en marcha dentro de dos meses, dijo la oficina de la supervisora Lindsey Horvath. La moción también podría ser un primer paso hacia una moratoria de desalojos, pero eso requeriría una acción separada por parte de los supervisores.

La declaración fue aprobada por una votación de 4-1. La supervisora Kathryn Barger se opuso.

Horvath y Janice Hahn dijeron que las redadas han sembrado el temor y han desestabilizado hogares y negocios.

“Tenemos residentes que tienen miedo de salir de sus casas, hay habitantes contactando mi oficina porque sus familiares nunca regresaron a casa y no saben si han sido llevados por el ICE o a dónde se los han llevado”, dijo Hahn. “Tenemos familias enteras que están en la indigencia porque sus padres o madres han sido llevados de sus lugares de trabajo y no tienen forma de pagar su alquiler o poner comida en la mesa”.