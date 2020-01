Gobierno federal invertirá hasta 100 mil MDP en compra de medicamentos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno destinará de 80 a 100 mil millones de pesos a la compra de medicamentos y garantizar que se entreguen gratis a la población, al tiempo que pidió a los ciudadanos apoyar en el combate a la corrupción en el sector salud.

Aseveró que con el presupuesto que se destinará para medicamentos es suficiente si no hay corrupción, y pidió que "así en todo, en materiales de curación, que no se quede la medicina, los materiales de curación en las bodegas echándose a perder, que los trabajadores y los mismos ciudadanos avisen, denuncien, estén pendientes".

Expuso que en administraciones pasadas en el sector salud se robaban los medicamentos, fingían que entraban a los almacenes, pero luego aparecían en las farmacias incluso con la marca de las dependencias del gobierno como el IMSS o el ISSSTE.

"¿Cómo controlamos esto? Con la gente, con los trabajadores, que nos ayuden, que desterremos la corrupción. Si no, costara más trabajo. No quiere decir que no se va a poder, pero si tenemos el apoyo de la gente avanzamos más", consideró.

El Presidente reconoció que el Gobierno federal tiene más posibilidad de controlar a los funcionarios de alto nivel, pero la corrupción ha permeado y es ahí donde se pierde control.

"Pedirles que nos sigan apoyando como lo han venido haciendo, que en este 2020 sigamos todos empujando al elefante, que todos ayudemos y de manera especial que nos ayuden a combatir la corrupción", expresó López Obrador quien aseveró que "estaba muy pervertido el gobierno, muy echado a perder".

