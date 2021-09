Gobierno disminuirá en 8.7% los recursos para mitigar cambio climático

Para el siguiente año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará menos recursos a los que se destinaron este 2021 a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, de acuerdo con lo propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022.

De aprobarse, el siguiente año se destinarán 66 mil 542 millones de pesos al Anexo 16 Recursos para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 8.7% menos a los 70 mil 274 millones de pesos que se aprobaron para atender esta problemática en el país.

Estos recursos representan apenas 0.9% del gasto neto que se propone en el PPEF del siguiente año por un total de 7.08 billones de pesos, y 1.2% del gasto programable que se prevé de 5.2 billones de pesos.

“El gobierno de México ha asumido su responsabilidad con la comunidad internacional en la resolución de los problemas que afectan al planeta, refrendando sus compromisos con los tratados y acuerdos internacionales de los que es miembro, principalmente con la firma del Acuerdo de París en el 2015”, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Poco presupuesto y dudas

Aunque el cambio climático es uno de los temas que, en los últimos años, ha tomado relevancia por sus devastadores impactos en la población y la naturaleza, analistas coincidieron en que, en México, el gasto que se destina al Anexo 16 es escaso para atender la problemática.

“Se está destinando muy poco recurso al cambio climático. Vemos poco dinero en energías renovables, vemos poco dinero para la inversión en la infraestructura hídrica, cuidar agua, etcétera. Los efectos del cambio climático son enormes, y también tenemos la contraparte, todo lo que estamos gastando en cuestiones que tienen que ver con hidrocarburos, por ejemplo, lo que pareciera que es una apuesta contraria al espíritu de lo que se tiene que combatir”, dijo Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Recordó que, además, el espacio fiscal en México es muy pequeño, por lo cual también es complicado incrementar considerablemente el presupuesto para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Etiqueta a modo

“El gasto etiquetado en el Anexo 16 está tergiversado, inflado, no desviado, pero sí mañosamente acomodado, además de que muchas veces no mitigan ni adaptan. Es un gasto subetiquetado, es decir, llevan cierta etiqueta, pero en realidad no se usa para eso y es algo que ha sucedido desde otras administraciones”, señaló.

Por ejemplo, en el gasto que se observa en Educación Pública se destinan recursos a Programas de Becas Elisa Acuña, Universidades para el Bienestar, Servicios de Educación Superior y Posgrado, así como subsidios para organismos descentralizados estatales; sin embargo, no está claro de cuál es el impacto que esto tendría en la adaptación y mitigación al cambio climático.

Se va 72% a CFE

En el detalle del Anexo 16 se observa que 72% de los recursos que se proponen se destinarán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En total, esta empresa del Estado tendría un presupuesto de 48 mil 067 millones de pesos para la mitigación y adaptación al cambio climático.

