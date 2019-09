Gobierno de Tabasco niega maltrato a extranjeros en centros migratorios

El gobierno de Tabasco descartó cualquier maltrato o condiciones indignas hacia los migrantes dentro de los centros migratorios a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), y los indocumentados que alegan eso es gente ligada con "polleros" y son los voceros de éstos.

El secretario de Gobierno estatal, Marcos Medina Filigrana, expuso que a todos los migrantes rescatados se les da un trato digno y se les garantiza de forma digna y humanitaria la comida, servicios sanitarios y médicos.

"Pero no nos equivoquemos, no les podemos también generar condiciones de cinco estrellas porque la idea no es que permanezcan en el país, sino que retornen a sus lugares de origen, la prioridad es México", refirió.

En entrevista, cuestionó la actitud de los abogados que tramitan amparos en favor de los migrantes; "qué mexicano tiene interés de promover amparos, únicamente los que están siendo vinculados de alguna manera con este tráfico irregular", apuntó.

El funcionario afirmó que el INM hace un papel activo y apegado a derecho y respetuoso de los derechos humanos de los migrantes, en un esfuerzo que se refleja en la solidez de las relaciones de México en el ámbito internacional.

Si en realidad hubiera las circunstancias que denuncian algunos migrantes, dijo, los mismos países de origen de esas personas ya hubieran hecho reclamaciones por la vía diplomática.

"Esto son bolas de humo de migrantes que están ligados con polleros y que quieren desvirtuar el trabajo del Estado mexicano. Y les pido su solidaridad no con el gobierno de Tabasco ni con Migración, sino su solidaridad con México", puntualizó.