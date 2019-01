Gobernadores respaldan Guardia Nacional "híbrida"

Los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) "estamos totalmente de acuerdo en impulsar el nacimiento de la Guardia Nacional, una figura novedosa que debe ser híbrida, es decir con la participación de la sociedad civil", afirmó el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Al participar en el primer día de audiencias públicas sobre la iniciativa para crear la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, el guerrerense afirmó que le urge al país, pero reconoció que este cuerpo militar no resolverá la inseguridad.

Es importante que en un tiempo prudente, la @SSPCMexico sea la responsable de la operatividad de la #GuardiaNacional, que ésta tenga como facultad ser el primer respondiente y que la investigación de los delitos NO recaiga en ella. pic.twitter.com/gscAS2zyyl — Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) 8 de enero de 2019

Sin embargo, dijo, "algo tenemos que hacer dejarlo como está sería un acto verdaderamente irresponsable de todos los actores políticos de este país".

Ante diputados, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de sus homólogos de Campeche, Zacatecas, Querétaro y Michoacán, Astudillo Flores consideró que los legisladores deben elaborar un dictamen que reúna las mejores condiciones para generar el nacimiento de la Guardia Nacional, la cual en un principio debe ser de carácter militar.

"Hay que dar a las fuerzas armadas elementos jurídicos de participación inicial, yo también estoy de acuerdo en que no debe militarizarse el tema de la Guardia Nacional en el país, pero se tiene que empezar con ellos", refirió.

"El planteamiento es que se vaya cubriendo de civiles, principalmente jóvenes y el nacimiento de la Guardia Nacional no solamente es una prioridad, creo que es urgente en el país, pero también hay que revisar algunos detalles", indicó.

Al respecto, Astudillo Flores señaló que el Congreso debe ser muy puntual en la elaboración de las leyes reglamentarias, particularmente en el diseño de las leyes Orgánica de la Guardia Nacional, del Uso de la Fuerza y la del Registro de Detenciones.

"Debemos iniciar con la Marina, con la Defensa Nacional, pero también la Marina, la Defensa Nacional y la Policía Federal deben ir dejando poco a poco en manos de los civiles este tema.

"Por eso es muy importante que sea la Secretaría de Seguridad la responsable de la operatividad de la Guardia Nacional", enfatizó.

El gobernador de Guerrero comentó que el "problema de México no es de ideologías, tampoco es un problema financiero la violencia golpea todos los días, la violencia no respeta pluralidad, horario, ni región ni territorio, no respeta derechos humanos".

LS