Gobernadores del PAN responden a López Obrador

Los gobernadores del PAN, de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, le respondieron al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que "no por mucho madrugar amanece más temprano, ni se obtienen mejores resultados", luego de que el Mandatario los exhibió por no acudir a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El tema de la seguridad no está relacionado con horarios de reuniones sino con políticas públicas que deben derivar de una estrategia, indicaron.

A través de una misiva, los gobernadores del PAN dijeron que así lo confirma el número de víctimas que se incrementó respecto al año anterior. Es 2019, el más violento registrado en la historia del país.

"Adicionalmente, la mayoría de las víctimas que se reportan en las entidades federativas son de delitos federales: crimen organizado, narcotráfico, 'huachicol', tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando. Subrayamos, la ola de violencia proviene de una disputa de grupos criminales que cometen delitos federales. Quien tiene la facultad, responsabilidad, recursos económicos, tecnología y equipos de inteligencia para enfrentarlos, es la federación, no los estados. Insistimos, si no hay estrategia, no hay resultados", señalan.

Ayer martes, López Obrador exhibió a los gobernadores panistas por no acudir a las a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ante ello éstos respondieron que lamentan que en las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, "el titular del ejecutivo no haya tenido la disposición para escuchar a los gobernadores ni a los consejeros ciudadanos permanentes".

Finalmente, condenaron que "la inseguridad, de nueva cuenta se politice", pues aseguran que "la descalificación y la polarización, divide".