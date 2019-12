Regaña AMLO a los gobernadores; aumentan asesinatos en noviembre

Al revelar que hay gobernadores como los de Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila y Guanajuato que tienen nula o baja asistencia a las reuniones de seguridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los vacíos de poder “no deben existir, sobre todo cuando se trata de la autoridad”.

Al dar a conocer el “quién es quién” de los mandatarios en materia de seguridad, les exigió no delegar responsabilidades y anunció que esta semana habrá una reunión con los gobernadores con los que “no hay pleitos”.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, remarcó que Ciudad de México, Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y Jalisco están aprobados en las asistencias a las reuniones.

Por otra parte, el Gobierno dio un corte sobre la incidencia delictiva. Los asesinatos en México aumentaron en noviembre hasta sumar 31 mil 688 en lo que va del año. Los homicidios dolosos crecieron 1.6% ese mes, con dos mil 921 casos, por lo que aumentaron frente a los dos mil 876 registrados en octubre pasado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Guanajuato es el Estado con más asesinatos en el año (tres mil 211), seguido de Baja California (dos mil 657), Estado de México (dos mil 603), Jalisco (dos mil 465) y Chihuahua (dos mil 379). Pero si las víctimas se miden por cada 100 mil habitantes, Colima encabeza la lista (con una tasa de 88), continuándole Baja California (74.2), Chihuahua (63.2), Guanajuato (52) y Guerrero (47). En este comparativo, Jalisco está en la posición 11 (29.6).

El gobernador Enrique Alfaro destacó la reducción de delitos en el Estado y lamentó que para el siguiente año se prevé que Jalisco reciba menos recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). En 2019 se recibieron 306.4 millones de pesos, pero la proyección son 291.4 millones para 2020. Acentuó que se requiere más dinero para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Los asesinatos en México aumentaron en noviembre hasta sumar 31 mil 688 en lo que va del año. AFP/U. Ruiz

Prometen bajar la tasa de asesinatos en 2020

El Gobierno de México se planteó como meta reducir la actual tasa promedio de 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes, al presentar un informe sobre la situación de seguridad en el país.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, declaró que 2019 es “un año de retos, pero también de avances institucionales” en la materia. Y presentó una serie de gráficas, en las que destacó lo logrado en el combate a la delincuencia en comparación con administraciones anteriores.

Refirió que en 2014 se denunciaron 33.7 millones de delitos de toda clase, mientras el año pasado fueron 33 millones. Sin embargo, acentuó que en esos años la “cifra negra” (delitos cometidos, pero no denunciados) fue de 93.2 por ciento.

En cuanto a los homicidios dolosos, afirmó que la tasa de crecimiento pasó de 0.7% en 2018 a 0.1% en 2019. “El crecimiento es menor que en los años anteriores. Es por eso que decimos que hay un punto de inflexión. La media nacional es de 25 (asesinatos) por cada 100 mil habitantes. Esta es la cifra que tenemos que reducir en el próximo año”.

Por otro lado, Durazo acentuó que el promedio internacional de policías por cada mil habitantes es de 2.8, y que la Ciudad de México tiene un excedente de 1.6 respecto a esa media. Los Estados más retirados del promedio son Baja California y Sinaloa.

Finalmente, enfatizó que los montos bloqueados a la delincuencia ascienden a cinco mil 329 millones de pesos en los primeros 10 meses de 2019, que son 69 veces más que en todo el año pasado. “El combate al crimen organizado no se da en el ámbito de su fortaleza operativa sino en el de su fortaleza financiera”.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio las cifras de las drogas decomisadas en lo que va de la presente administración, iniciada el 1 de diciembre de 2018. Se han asegurado 51 mil 909 kilos de metanfetaminas, 219 mil 246 kilogramos de marihuana, 21 mil 411 kilos de cocaína, 597 kilogramos de fentanilo y 435 de heroína.

Agregó que, sumados los decomisos de la droga y la erradicación de sembradíos (dos mil 522 hectáreas de mariguana y 12 mil 605 hectáreas de amapola) se ha causado una afectación económica a la delincuencia organizada de 34 mil 671 millones de pesos.

También han sido decomisadas cuatro mil 427 armas cortas y cinco mil 843 largas, incluyendo siete lanzacohetes y 457 granadas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el combate a la delincuencia “no ha sido fácil porque hay una tendencia al alza en los delitos en general, con pocos instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. Hemos iniciado de cero”.

Sin embargo, sostuvo que hay muchas cosas que el actual Gobierno tiene a favor, como la coordinación entre las instituciones, la lucha contra la impunidad y la puesta en marcha de la Guardia Nacional. “La ventaja mayor es el enfoque: una estrategia que consiste en atender las causas de la inseguridad y la violencia”.

Mes violento

• En noviembre pasado se registraron dos mil 921 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un incremento de 1.56% con respecto al mes de octubre, en el que se registraron dos mil 876, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Al presentar un informe de seguridad en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, afirmó que Guanajuato se mantiene como el Estado más violento, con tres mil 211 asesinatos en este año. “Ha sido un año de retos, pero también de avances. En cuanto a homicidios dolosos estamos en un punto de inflexión, ya que detuvimos en general su alza”.

• Dijo que aumentaron las víctimas de homicidio en Sonora, Hidalgo, Morelos, Aguascalientes, Tlaxcala, Nuevo León y Michoacán.

Señaló que los municipios con la mayor incidencia de homicidios dolosos son Tijuana, Ciudad Juárez, León, Culiacán y Guadalajara. “La mayoría de los presuntos delitos registrados en carpetas de investigación se comete en el fuero común”.

Estados con mayores tasas de asesinatos por cada 100 mil habitantes

1.- Colima 88

2.- Baja California 74.2

3.- Chihuahua 63.2

4.- Guanajuato 52

5.- Guerrero 47

…

11.- Jalisco 29.6

Promedio nacional 25

Estados con más asesinatos

1.- Guanajuato 3,211

2.- Baja California 2,657

3.- Estado de México 2,603

4.- Jalisco 2,465

5.- Chihuahua 2,379

Con menos homicidios dolosos

1.- Yucatán 28

2.- Campeche 69

3.- Baja California Sur 82

Fuente: Gobierno federal.

CLAVES

Estadística. Cinco municipios metropolitanos de Jalisco aparecen entre los primeros 30 lugares por tasa de homicidio en el país. Y en esos 30 se registra 39% de los homicidios dolosos en México.

Líder. Tijuana encabeza los asesinatos, seguido de Ciudad Juárez, Acapulco, León, Culiacán y Guadalajara (este último con una tasa de 22.93 delitos por cada 100 mil habitantes). Los otros municipios del área metropolitana de Jalisco que están en los primeros 30 lugares son Tlaquepaque (en la posición 12), Tlajomulco (15), Zapopan (17) y Tonalá (28).

Estrategia. Al respecto, las acciones propuestas por el Gobierno federal son el uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza para combatir al crimen organizado; el rediseño diario del Gabinete de Seguridad presidido por el Presidente de la República; que los cuerpos de seguridad actúen en el marco de un respeto irrestricto a los derechos humanos, y la recuperación y dignificación de las cárceles para terminar con el autogobierno en los centros penitenciarios.

Mueren siete civiles y un miembro de la Guardia Nacional en enfrentamiento

Ocho personas muertas (siete civiles y un agente de la Guardia Nacional) fue el saldo de un enfrentamiento a tiros entre fuerzas federales y hombres armados en Irapuato, Guanajuato.

Según declaraciones del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, los agentes de la Guardia Nacional intentaban liberar a un par de hombres secuestrados por un grupo criminal cuando ocurrió el enfrentamiento.

“Había dos personas privadas de la libertad que estaban siendo golpeadas por este grupo de la delincuencia. Acudió la Guardia Nacional, valientemente se enfrentan a cinco delincuentes que lograron abatir, lamentablemente pierde la vida un elemento y otro está herido”.

El enfrentamiento ocurrió ayer en el tramo carretero Irapuato-Abasolo, a la altura de la comunidad El Venado de Yostiro. Posterior a las declaraciones del gobernador, la Guardia Nacional informó oficialmente del fallecimiento de siete civiles, ya que los dos secuestrados ya habían fallecido antes del enfrentamiento.

Por estos hechos, detalló Rodríguez Vallejo, los agentes federales lograron detener a un hombre originario de Puerto Vallarta, Jalisco.

De acuerdo con cifras oficiales, Guanajuato se posiciona como el Estado más violento del país.

Según datos de la organización Causa en Común, con la muerte del elemento de la Guardia Nacional suman ya 66 policías asesinados en Guanajuato, dos más que en 2018, así como 419 en todo el país.

El Gobierno federal presentó las estadísticas de delitos hasta noviembre. Andrés Manuel López Obrador mostró su preocupación por los asesinatos. NOTIMEX/M. González

Reportan baja en robos de autos

El delito de robo de automóvil registra un descenso de 1.6% en lo que va de 2019, confirmó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

El funcionario mostró una tabla en la que se observa la tendencia alcista que prevalecía desde 2016. Ese año, el crecimiento fue de 1.3%; en 2017, de 1.2%, y en 2018, de 0.4 por ciento.

Por el contrario, en lo que va de 2019 la tendencia es a la baja.

En números, el promedio de vehículos robados fue de 12 mil 466 en 2015; 13 mil 465 se registraron en 2016; 15 mil 980 se robaron en 2017, así como 14 mil 828 en 2018. Este año suman 11 mil 777.

Por Entidades, encabeza la lista el Estado de México, con 37 mil 791 vehículos hurtados, seguido por Jalisco, con 15 mil 178, y Baja California, con 12 mil 297.

Alza en delitos, por falta de elementos federales

Andrés Manuel López Obrador reconoció que el aumento en los índices de los delitos se debe a la falta de elementos federales para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia.

El Presidente señaló que su administración inició de cero por falta de elementos profesionales y que no estuvieran corrompidos o en contubernio con los criminales. “Ni había elementos de seguridad, ya saben lo que sucedía con la Policía Federal… el Ejército y la Marina no podían actuar en materia de seguridad, había corrupción y contubernio entre autoridades y delincuencia”.

Policías reprueban en certificación

Alfonso Durazo reveló que solamente 2.7% de los policías de Jalisco están certificados, lo que significa que la Entidad es el último lugar a nivel nacional.

La estadística se refiere al personal de seguridad pública con Certificado Único Policial (CUP), que incluye la evaluación de control y confianza, desempeño, competencia y formación inicial. La información la brindan los Centros Estatales de Evaluación y Control de Confianza, con corte a septiembre de 2019.

Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro contestó: “En el informe nacional se informa que Jalisco ocupa el nada honroso último lugar en materia de certificación policial. La obligación de certificar policías nació en 2015 y, al terminar la anterior administración, se habían entregado sólo 20 certificados. Luego que durante la última administración se abandonó este importante rubro, mi Gobierno lo ha puesto como prioridad en la agenda de seguridad. En lo que va del año, se alcanzó la cifra de nueve mil 618 capacitaciones en materia de derechos humanos, formación inicial, sistema de justicia penal y táctico operativo a personal de la Policía del Estado, Policía Vial, Policía Custodio, Policía Auxiliar y Policía Municipal”. Sobre los seis mil 700 elementos de la Policía Estatal, Vial y Custodios respondió que se avanzó de la siguiente manera: evaluación de desempeño: 93%, evaluación de competencia básica: 49%, y formación inicial, 59 por ciento. “Con relación a las pruebas de control y confianza se tiene al momento 40% de avance”.

En los primeros lugares de cumplimiento de estas certificaciones están Querétaro (96.4%), Colima (86.9%) y Guanajuato (81.7%). El promedio nacional es de 46.3 por ciento.

Aprueba Alfaro en asistencias a las mesas de coordinación de seguridad

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es de los gobernadores con más asistencias a las reuniones de seguridad, confirmó el Gobierno federal. El mandatario suma 162 asistencias, de un total de 260 (62%).

Al dar a conocer el “quién es quién” de los gobernadores en materia de seguridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mandatarios no delegar sus responsabilidades. “El propósito no es culpar a nadie sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos, no ocultar nada, no maquillar cifras. Decir la verdad. Estoy pidiéndoles a las autoridades locales que se apliquen porque muchos lo hacen; otros delegan. Ese es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe tener toda la atención”.

En su conferencia de prensa mañanera, donde el Gabinete de Seguridad dio un informe sobre los avances en la materia, el secretario Alfonso Durazo dio a conocer que los gobernadores de Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila y Guanajuato son los que menos asisten a las Mesas de Coordinación Estatal de Seguridad. Y en algunos casos la incidencia delictiva está en aumento (en los dos primeros Estados, los gobernadores no han acudido a ninguna reunión).

En contraste, los que más van a las reuniones son la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los mandatarios de Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y Jalisco. “La Ciudad de México está por encima, en virtud de que se llevan a cabo reuniones los sábados y domingos”, detalló el secretario Alfonso Durazo.

López Obrador aseguró que han avanzado en algunas de las 10 Entidades donde se concentra el mayor número de homicidios, pues han logrado una disminución. Pero remarcó los casos graves, como “Guanajuato, en donde el principal problema que tenemos son los homicidios. A veces Guanajuato nos representa hasta 15% de los homicidios diarios en el país”. Por ello, la estrategia es reforzar la seguridad con acciones especiales.

Añadió que debe revisarse el funcionamiento de los responsables de la seguridad pública.

Salarios de policías

Andrés Manuel López Obrador indicó que se trabaja en un plan para mejorar los salarios de los policías en el país. También pretende contratar a más elementos de seguridad para enfrentar el déficit.

Al señalar que se buscan mejores sueldos y prestaciones, mencionó que hay modificaciones al fondo que se utiliza para la seguridad pública en los Estados y que sobre este tema se hablará en una reunión con los gobernadores.

Sostuvo que ya se llegó a un preacuerdo con el propósito de distribuir mejor los recursos.

“México vive tiempos difíciles”

El gobernador Enrique Alfaro reaccionó a la presentación de las estadísticas en materia de inseguridad y destacó que “evidentemente se dijo lo que todos sabemos: México vive tiempos difíciles en la materia y muchos Gobiernos estamos trabajando a tope para mejorar la situación en colaboración con el Presidente de la República. Al margen del balance federal, lo más importante son los resultados que hemos obtenido en Jalisco durante el último año. Está bien establecer indicadores de seguridad entre los distintos Estados, sabiendo que no se puede comparar un Estado con otro”.

Lo que sí es comparable, indicó, es que en Jalisco “hemos logrado abatir la incidencia delictiva en los ocho delitos patrimoniales que más impactan a la ciudadanía. De enero a noviembre de este año, disminuyó 36.9% la incidencia en esos ocho delitos, mientras que en la suma de todos los delitos cometidos se alcanzó una reducción de 26.4%”.

A nivel nacional, acentuó, se informó que el robo de vehículos tuvo una reducción de 1.6%. “Es importante decir que, en Jalisco, ese delito se redujo 17% respecto a 2018, una aportación importante para un indicador que se presume a nivel nacional”.

Enrique Alfaro remarcó ayer que los delitos van a la baja en Jalisco. Y lamentó los recortes federales en seguridad. ESPECIAL

Despliegan a 3 mil 848 agentes de la Guardia en el Estado

En Jalisco hay tres mil 848 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en ocho coordinaciones regionales. La cifra significa un aumento comparado con los tres mil 600 elementos anunciados en julio de este año.

A nivel nacional, las Entidades con más elementos son: Estado de México (ocho mil 579), Michoacán (cuatro mil 362), Oaxaca (cuatro mil 323) y Veracruz (cuatro mil 198).

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer que la corporación cuenta con 74 mil elementos, de los cuales 13 mil 454 y 500 corresponden a efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), respectivamente.

Sin embargo, la proyección es cerrar el año con 92 mil elementos, así como alcanzar los 120 mil en 2020. Y en diciembre de 2021 llegar a la meta de 150 mil elementos.

De los 27 mil 013 voluntarios de la Policía Federal para ser transferidos a la Guardia Nacional, nueve mil 147 realizan actividades especializadas y administrativas.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la operación de la Guardia Nacional?

Participa en Twitter en el debate del día @informador